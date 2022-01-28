星展搶下花旗消金業務 承諾保障員工3年工作權

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（中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北28日電）星展銀行（台灣）總經理林鑫川今天承諾，將繼續任用花旗（台灣）銀行消金業務全部約3500名員工，且保障3年工作權，薪資照舊。對此，花旗工會表達肯定，同時盼星展進一步加入後續勞資協商。

花旗集團2021年4月15日宣布退出包含台灣等13個地區消費金融業務市場，歷經9個多月，今天終於宣布花落星展銀行。不過花旗勞資協商會議仍未取得共識，星展銀行後續將如何溝通並保障員工權益，也受到關注。

花旗（台灣）銀行今天上午舉行記者會，總經理林鑫川承諾，星展集團將繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工，且保障員工3年工作權，「他的薪資會照原本花旗收到的，完全沒有改變」。

對媒體詢問，星展是否會與花旗工會坐下來談，還是等花旗銀行處理好再接手。林鑫川表示，目前無法評論，因為先前沒有參與協商過程，星展會先跟花旗溝通，了解他們談到什麼程度，才會有下一步做法。

星展銀行在台灣員工數約2000人，卻要承接花旗3500名員工，被視為「小吃大」，媒體關注後續如何管裡。林鑫川認為，星展集團是區域性平台，很多資源來自總部，集團共有3萬多人，以全集團來應付接手花旗的3500名員工，應該綽綽有餘。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基補充，重點是管理模式，而非人數多寡，且他也曾在花旗待了快10年，與花旗現在中高階主管都很熟悉，「融合上不會有太大問題」。

對於買主確定，花旗工會理事長陳培芮今天接受中央社記者電訪時表示，肯定星展保障員工3年工作權，同時作出3點聲明。

第一，花旗台灣消金業務出售，是本於集團全球營運策略調整方針，對此，花旗工會全力支持。

第二，今天雖然買家已確定，但花旗銀行資方與工會的勞資協商仍在進行中，員工安置計畫等都尚未談妥，未來進入下一個協商週期，歡迎星展銀行一起加入傾聽員工心聲，特別是參與工作權保障、「久任獎金」（交易後員工留任1、2年內給予的激勵獎金）等細節討論。

第三，再次提醒花旗資方，金管會已將員工安置計畫、密約補償等面向是否能妥善解決，列為未來准駁出售案的重要參考依據，呼籲資方應妥善處理。（編輯：楊蘭軒）1110128