星展銀併購花旗消金拍板 金管會：2大面向檢視

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（中央社記者謝方娪台北28日電）台灣花旗消金確定下嫁星展銀，金管會先前表態希望買家資本適足率高於業界平均，金管會表示，收件時將檢視星展銀併購前後資本適足率變化及相較同業間平均水準，以2大面向進行審酌。

花旗集團一次出售13地消金業務，交易洽談主要為國外集團主導，過程保密到家，在土洋金融機構歷時9個多月的搶親大戰後，最終由星展銀出線，以新幣22億元（約新台幣450億元）價格拿下台灣花旗消金。

先前金管會曾表態希望花旗買家符合財務健全、資金充裕、具業務管理能力、關心客戶和員工權益、法遵良好等條件，且希望買家資本適足率高於業界平均，外界高度關注星展銀是否符合金管會對買家資本適足率的期待。

金管會官員告訴中央社記者，星展銀2021年底資本適足率為14.46%，雖略低於2021年9月底的同業平均14.82%，但和平均值尚屬相當，根據星展集團說明，將會對台灣星展銀注資新幣22億元，其中新幣12億元將用於支持新增的風險性資產，改善星展銀資本適足率。

官員強調，未來金管會受理此案時，會針對星展銀併購前後資本適足率變化及相較同業間平均水準等進行審酌。

若花旗、星展銀向金管會遞件，金管會重點審查項目包含整併程序是否符合相關法令規定、買家財務健全性、買家適格性、員工及客戶權益保障等。

星展銀今天宣布買下台灣花旗消金，並給出保障員工3年工作權承諾，但花旗勞資協商至今還未有結果，外界關切若此案在勞資協商有結論前先向金管會遞件，金管會是否會收件。

金管會官員說，金融機構併購屬於商業行為，金管會予以尊重，但無論是買家或賣家都要向金管會提出申請，申請案應具備的資格條件與文件都有明文規定，金管會已多次慎重向花旗銀重申，員工權益事項將是金管會審查花旗銀出售消金業務的重點之一。（編輯：林淑媛）1110128