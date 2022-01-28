星展接收280萬花旗卡友 難撼動本土4大金控消金版圖

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星展集團28日宣布併購花旗集團在台消費金融業務，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補；這次併購將是星展在台發展的重要里程碑。中央社記者張新偉攝 111年1月28日

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北28日電）星展搶下花旗消金，接收花旗逾280萬信用卡卡友，在台灣市場排名可望躍居第6，但業者認為，對本土金控而言，這樣的結果大家都鬆一口氣，預料不會對本土市場造成太大影響。

星展銀行總經理林鑫川今天在記者會上直言，這次併購讓星展銀在台灣成長速度「至少加速十年」，與花旗整併完成後，假設客戶全不流失，星展銀可望一舉成為台灣最大外商銀行，信用卡市場排名可從全體銀行第17名的中段班躍升至第6名，僅落後中信、國泰、玉山、台新及北富銀，表現更是超越所有公股行庫。

對本土金控而言，這次花旗出售結果讓大家都鬆一口氣，原本國泰、富邦、中信、台新金4大金控都有投標花旗消金，併購結果揭曉前，市場傳聞滿天飛，業者緊盯彼此動向，今天確定星展拿下花旗消金，民營銀行業者直言，對本土金控威脅性大幅降低。

金融研訓院金融研究所長林士傑指出，星展銀在台灣消金規模較小，但近年業務衝很快，獲利逐漸趕上渣打，成績有目共睹，實力不俗，且近年展業規劃及花旗消金併購案獲得大股東淡馬錫的強力奧援，「星展的後勢及續航能力，淡馬錫的態度是關鍵，目前傾向較正面看待星展發展」。

從現實面來看，星展在台灣品牌實力畢竟不如過去花旗及本土大型金控，深耕台灣市場的各大金控虎視眈眈想搶食花旗客戶，星展若要避免客戶流失，不要被本土和外商銀夾擊，林士傑認為，星展恐怕需投入更多數位通路資源、強化服務細膩度、品牌信任度以及推出優惠措施等，才能留住客戶。

民營銀行消金主管直言，以星展目前規模，消金應屬未高度投入的業務，拿下花旗消金將有很好的開拓性，但花旗早在去年4月就宣布出售消金業務，如今才正式敲定買家，過去9個多月時間，無論外商還是本土銀行早都已鴨子划水搶客戶。

林士傑也說，國內4大金控消金實力大致可維持目前平衡，甚至有可能趁星展不備，進一步進攻原本花旗客戶。

政大金融系教授殷乃平指出，當年美國銀行把消金業務賣出去後，幾經轉手，包含荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、澳盛銀行等，接手的業者都沒辦法經營得很好，雖然花旗消金是台灣市場的外商龍頭，但星展接手後能不能維持競爭力，將是檢視併購案效益最大的關鍵。（編輯：林淑媛）1110128