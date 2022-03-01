星展股臨會通過併購花旗消金 將送金管會審核

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）星展銀行今天舉行臨時股東會，核准星展（台灣）併購花旗（台灣）消金業務案，意味這樁金融界聯姻又向前跨一步。依照程序，星展接下來將遞件送交金管會審核，預期2023年中完成整併。

星展銀行趕在春節連假前的最後一個工作天，於1月28日宣布併購花旗消金業務，盼能擴增營運規模，奠定星展銀成為台灣最大外商銀行的領先地位。

為了順利推進併購程序，星展與花旗今天雙雙舉行臨時股東會，討論並核准星展（台灣）商業銀行股份有限公司併購花旗（台灣）商業銀行股份有限公司消費金融業務案。

由於這次議案僅是併購程序必須走的法律流程，兩邊進展都十分順利且快速。星展銀行下午發布重訊公告，同意併購花旗（台灣）消金業務；花旗（台灣）也同步公告，股東臨時會決議通過透過分割方式，將消費金融業務出售予星展（台灣）。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川先前於記者會表示，星展併花旗消金第一個工作是成立整併工作委員會，大概花90天的時間把整份計畫完成，而後送交金管會審核，估計這個過程大概要花1年時間，預期將於2023年中完成整併。

根據金管會說法，未來受理此案時，會針對星展銀併購前後資本適足率變化及相較同業間平均水準等進行審酌，重點審查項目也包含整併程序是否符合相關法令規定、買家財務健全性、買家適格性、員工及客戶權益保障等。

至於外界關注的交易價格，星展將支付花旗消金淨資產轉讓的現金對價加上新台幣198億元溢價，假設花旗消金淨資產價值為X，此案交易價格將是X加上溢價198億元，花旗消金淨資產價值將以雙方約定的2023年交割日為主。（編輯：林淑媛）1110301