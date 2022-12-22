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星展銀買花旗信用卡等消金業務 金管會准了

2022/12/22 17:02（12/22 17:08 更新）
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圖為花旗銀行外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會今天宣布，同意星展（台灣）銀行以現金為對價，受讓花旗（台灣）銀行消費金融業務。星展（台灣）估計受讓基準日資產總額將達新台幣8527.21億元，國內營業據點將達74家。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會宣布，同意星展（台灣）銀行以現金為對價，受讓花旗（台灣）銀行消金業務。

2021年6月30日星展（台灣）預計受讓花旗（台灣）營業資產為3922.58億元，受讓營業負債為3207.36億元；根據星展（台灣）估計，2023年8月12日受讓基準日資產總額將達8527.21億元，國內營業據點達74家。

星展（台灣）及花旗（台灣）銀行申請書件說明，花旗（台灣）將消金業務讓與星展（台灣）後，可更專注企金業務發展，星展（台灣）則因業務規模擴大，有助創造規模經濟及營運綜效，提供客戶更多元化的商品及服務。

林志吉表示，金管會將督促花旗（台灣）及星展（台灣）完成讓與，並在受讓前後注意營運狀況、交易與資安相關法規遵循，並確實維護客戶與員工權益。（編輯：林淑媛）1111222

#星展
#金管會銀行局
#林志吉
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