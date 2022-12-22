星展銀併購花旗台灣消金業務 交易價暫定935.93億元

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會今天核准星展（台灣）銀行併購花旗（台灣）銀行消金業務，最終交易價格待明年8月受讓基準日才會確定，雙方暫定交易價格為新台幣935.93億元，其中包含溢價220.71億元。

金管會今天宣布，同意星展（台灣）以現金為對價，受讓花旗（台灣）消費金融業務。星展（台灣）估計，受讓基準日資產總額將達8527.21億元，為本國銀行第18名，國內營業據點將從29家攀升至74家。

金管會銀行局副局長林志吉說明，因併購標的淨資產價值及溢價都會變動，目前無法確定交易金額。根據星展（台灣）及花旗（台灣）約定，交易價格將待明年8月12日受讓基準日數字為準，且溢價將不超過220億元。

星展（台灣）及花旗（台灣）以去年6月30日花旗（台灣）消金業務擬制性淨資產715.22億元試算，雙方交易金額暫定為935.93億元，但其中包含溢價220.71億元。

因雙方約定交易溢價將不超過220億元，意味若花旗（台灣）明年8月消金業務淨資產並未高於715.22億元，雙方交易金額不會超過935.22億元。

星展（台灣）現有員工約2100人，若加上從花旗（台灣）移撥的3300多人，合計未來員工數將接近5500人。

在員工安置方面，林志吉表示，花旗（台灣）今年8月已和花旗工會簽署員工安置協議書，釐清相關疑義，星展（台灣）將承諾3年工作保障，並承認員工在花旗的年資、職級，且福利將不低於原本在花旗的情形。

根據金管會統計至今年11月底止，星展（台灣）流通信用卡數為65萬張、花旗（台灣）為279萬張，合併後為344萬張，星展（台灣）將躍居第6名。

觀察11月信用卡簽帳金額，星展（台灣）為41億元，花旗（台灣）為212億元；今年前11月花旗（台灣）稅前盈餘47.77億元，星展（台灣）13.31億元。

花旗（台灣）出售消金業務給星展（台灣）後，將主力發展企金業務。另外，星展（台灣）此次並沒有提出分行整併計畫，林志吉表示，若未來星展（台灣）要進行分行整併，必須向金管會再提出申請，金管會將依照以往慣例，針對合理性、客戶權益保護、員工權益保障等面向進行檢視。（編輯：張良知）1111222