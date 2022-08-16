消金業務賣星展 花旗與工會達成3點員工安置協議

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（中央社記者張璦台北16日電）花旗銀行表示，針對出售消金業務給星展銀行一案，今天正式與花旗企業工會就相關員工安置達成3點協議，包含優離優退、特別給付與留任獎金，歷時7個月的勞資協商落幕。

花旗集團2021年4月15日宣布退出包含台灣等13個地區消費金融業務市場，今年1月底宣布花落星展銀行，花旗勞資協商備受關注。

花旗（台灣）銀行今天指出，關於花旗集團出售消費金融業務予星展銀行一案，花旗與企業工會雙方針對員工安置計畫達成共識，今天在全國金融業工會聯合總會的見證下，由花旗銀行董事長莫兆鴻、花旗企業工會理事長陳培芮代表，正式簽署「消金業務相關員工安置協議書」。

莫兆鴻透過新聞稿表示，花旗銀行與企業工會自今年1月展開第一次協商，經過多次討論與對話，歷時7個月達成協議，在金融業中寫下勞資雙贏新頁。除了花旗積極回應工會需求，更因為雙方皆秉持確保銀行正常營運，積極維護客戶權益與花旗聲譽的共同信念，以互信、包容立場，進行協商，創造雙贏。

陳培芮則指出，雙方是在保障消費金融業務員工權益的基礎上，平等協商，過程中雖然針對問題有不同的意見，但因為有共同的目標，才能達成共識；他強調，工會全力談成能夠照顧員工的最佳安置計畫，就是希望員工都能夠安心工作，對自己的未來有信心，到星展持續在職涯有更好的發展。

花旗表示，當初在尋找買家時，就已將保護員工的就業權益納入重要考量，星展銀行同意3500名與消費金融業務相關員工全員留用，並給予3年工作保障。

花旗說明，今天所簽訂的「消金業務相關員工安置協議書」，是參酌過往花旗合併華僑銀行的前例、相關金融購併方案及員工及企業工會的期待，並以鼓勵員工轉任星展，並同時尊重員工選擇等原則，設計出最佳安置方案。

花旗指出，內容包括優離優退方案、留任員工的特別給付，及轉任星展員工的留任獎勵，並提供猶豫期間，使轉任星展員工於一定期間內，仍得申請優離優退的彈性機制，充分保障員工工作權益。

此外，對於協商過程，主管機關金管會及勞動部勞動關係司等官員均持續關注，並提供指導與建議，花旗及企業工會表示高度感謝，認為有助協議的達成，及勞工權益的保障。（編輯：林興盟）1110816