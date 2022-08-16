更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
花旗消金退出台灣
新聞專題
花旗消金退出台灣2/28
首頁 / 產經

消金業務賣星展 花旗與工會達成3點員工安置協議

2022/8/16 21:06（8/16 21:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花旗銀行表示，針對出售消金業務給星展銀行一案，16日正式與花旗企業工會就相關員工安置達成3點協議。圖為花旗銀行外觀。（中央社檔案照片）
花旗銀行表示，針對出售消金業務給星展銀行一案，16日正式與花旗企業工會就相關員工安置達成3點協議。圖為花旗銀行外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）花旗銀行表示，針對出售消金業務給星展銀行一案，今天正式與花旗企業工會就相關員工安置達成3點協議，包含優離優退、特別給付與留任獎金，歷時7個月的勞資協商落幕。

花旗集團2021年4月15日宣布退出包含台灣等13個地區消費金融業務市場，今年1月底宣布花落星展銀行，花旗勞資協商備受關注。

花旗（台灣）銀行今天指出，關於花旗集團出售消費金融業務予星展銀行一案，花旗與企業工會雙方針對員工安置計畫達成共識，今天在全國金融業工會聯合總會的見證下，由花旗銀行董事長莫兆鴻、花旗企業工會理事長陳培芮代表，正式簽署「消金業務相關員工安置協議書」。

莫兆鴻透過新聞稿表示，花旗銀行與企業工會自今年1月展開第一次協商，經過多次討論與對話，歷時7個月達成協議，在金融業中寫下勞資雙贏新頁。除了花旗積極回應工會需求，更因為雙方皆秉持確保銀行正常營運，積極維護客戶權益與花旗聲譽的共同信念，以互信、包容立場，進行協商，創造雙贏。

陳培芮則指出，雙方是在保障消費金融業務員工權益的基礎上，平等協商，過程中雖然針對問題有不同的意見，但因為有共同的目標，才能達成共識；他強調，工會全力談成能夠照顧員工的最佳安置計畫，就是希望員工都能夠安心工作，對自己的未來有信心，到星展持續在職涯有更好的發展。

花旗表示，當初在尋找買家時，就已將保護員工的就業權益納入重要考量，星展銀行同意3500名與消費金融業務相關員工全員留用，並給予3年工作保障。

花旗說明，今天所簽訂的「消金業務相關員工安置協議書」，是參酌過往花旗合併華僑銀行的前例、相關金融購併方案及員工及企業工會的期待，並以鼓勵員工轉任星展，並同時尊重員工選擇等原則，設計出最佳安置方案。

花旗指出，內容包括優離優退方案、留任員工的特別給付，及轉任星展員工的留任獎勵，並提供猶豫期間，使轉任星展員工於一定期間內，仍得申請優離優退的彈性機制，充分保障員工工作權益。

此外，對於協商過程，主管機關金管會及勞動部勞動關係司等官員均持續關注，並提供指導與建議，花旗及企業工會表示高度感謝，認為有助協議的達成，及勞工權益的保障。（編輯：林興盟）1110816

延伸閱讀
花旗為何退出台灣消金市場 華銀董事長分析3大原因花旗宣布退出台灣消費金融市場 將深耕企金業務星展銀砸450億元買花旗 2大關鍵脫穎而出星展銀全用現金買花旗消金 搶扮台灣最大外商銀
花旗
花旗：估美明年1月前升息8碼 經濟輕度衰退機率高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
星展股臨會通過併購花旗消金 將送金管會審核