星展銀明年8月併花旗消金 接手66台ATM將全裁撤

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北22日電）星展銀行買花旗銀消金業務，金管會今天終於點頭，受讓基準日為明年8月12日。星展銀行傍晚發表聲明，強調將加速進行各項作業，擴大在台營運。

星展銀明年8月接手的66台花旗ATM將全部裁撤，金管會銀行局副局長林志吉指出，花旗（台灣）現有66台ATM中，有62台在行內、4台在行外，大部分ATM都設在行內，雖然星展（台灣）規劃行內不會繼續設置ATM，但還是有ATM以外其他臨櫃服務，因此影響不會太大。

林志吉說，星展（台灣）雖然沒有提供ATM，但有提供提款不用手續費、跨行轉帳手續費減免等優惠，確保客戶可以很便利地利用其他同業ATM以滿足需求。

今年1月初，星展集團宣布併購花旗（台灣）銀行消費金融業務，震撼金融圈；經過近一年的作業時間，金管會今天宣布，同意星展（台灣）銀行以現金為對價，受讓花旗（台灣）銀行消費金融業務。星展（台灣）估計，受讓基準日資產總額將達新台幣8527.21億元，國內營業據點將從29家攀升至74家。

金管會核准消息一出，星展銀行立刻發布聲明，對主管機關金管會的協助與支持表達感謝，強調未來將加速進行各項整併作業，預計在2023年8月完成整併，為所有客戶帶來更優質且全面的創新產品與服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，今年1月宣布併購以來，星展與金管會密切聯繫溝通，過程中獲得主管機關相當多的協助與支持，這次併購案正式取得核准，完成一個重要里程碑；未來星展銀行（台灣）更將與主管機關及花旗在台消金業務等相關單位一起努力，確保整併作業順利完成。

林鑫川表示，這次併購案將有效擴大星展在台營運規模，未來將提供客戶更創新且全面的金融產品與服務，與客戶一同成長，成為客戶最值得信任的金融夥伴。（編輯：林淑媛）1111222