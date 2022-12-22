更多編輯台推薦新聞：
二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑
國際

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日前寒流及輻射冷卻影響 北台灣低溫探6度
首頁 / 產經
花旗消金退出台灣
新聞專題
花旗消金退出台灣2/30
首頁 / 產經

星展銀明年8月併花旗消金 接手66台ATM將全裁撤

2022/12/22 19:28（12/22 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為星展銀行外觀。（中央社檔案照片）
圖為星展銀行外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北22日電）星展銀行買花旗銀消金業務，金管會今天終於點頭，受讓基準日為明年8月12日。星展銀行傍晚發表聲明，強調將加速進行各項作業，擴大在台營運。

星展銀明年8月接手的66台花旗ATM將全部裁撤，金管會銀行局副局長林志吉指出，花旗（台灣）現有66台ATM中，有62台在行內、4台在行外，大部分ATM都設在行內，雖然星展（台灣）規劃行內不會繼續設置ATM，但還是有ATM以外其他臨櫃服務，因此影響不會太大。

林志吉說，星展（台灣）雖然沒有提供ATM，但有提供提款不用手續費、跨行轉帳手續費減免等優惠，確保客戶可以很便利地利用其他同業ATM以滿足需求。

今年1月初，星展集團宣布併購花旗（台灣）銀行消費金融業務，震撼金融圈；經過近一年的作業時間，金管會今天宣布，同意星展（台灣）銀行以現金為對價，受讓花旗（台灣）銀行消費金融業務。星展（台灣）估計，受讓基準日資產總額將達新台幣8527.21億元，國內營業據點將從29家攀升至74家。

金管會核准消息一出，星展銀行立刻發布聲明，對主管機關金管會的協助與支持表達感謝，強調未來將加速進行各項整併作業，預計在2023年8月完成整併，為所有客戶帶來更優質且全面的創新產品與服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，今年1月宣布併購以來，星展與金管會密切聯繫溝通，過程中獲得主管機關相當多的協助與支持，這次併購案正式取得核准，完成一個重要里程碑；未來星展銀行（台灣）更將與主管機關及花旗在台消金業務等相關單位一起努力，確保整併作業順利完成。

林鑫川表示，這次併購案將有效擴大星展在台營運規模，未來將提供客戶更創新且全面的金融產品與服務，與客戶一同成長，成為客戶最值得信任的金融夥伴。（編輯：林淑媛）1111222

#星展銀行買花旗銀
#星展集團
#金管會銀行局
延伸閱讀
星展銀併購花旗4大策略考量 3500名員工續任花旗卡友權益不變 星展2023年中擬推優惠方案搶客星展接收280萬花旗卡友 難撼動本土4大金控消金版圖好市多聯名卡易主 國泰世華：270萬張換發CUBE卡
林鑫川
2022永續素養大調查 碳排認知較去年提升42%金飯碗好幸福 星展福利金破4萬國泰金推員工信託
林志吉
金管會示警詐騙新手法 偽裝主管機關要民眾交保證金巨大延票 金管會將請證交所了解財務業務實際情形
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
星展銀買花旗信用卡等消金業務 金管會准了