星展買花旗消金 確定金額2023年交割日揭曉

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（中央社記者謝方娪台北8日電）星展買花旗消金，確切聘金市場眾說紛紜，金管會今天指出，花旗消金淨資產價值將以雙方約定的2023年交割日為主；另金管會審查星展併花旗消金一案，將緊盯星展資本適足率、對員工和客戶的權益保障。

星展買花旗消金，將支付花旗消金淨資產轉讓的現金對價加上新台幣198億元溢價，假設花旗消金淨資產價值為X，此案交易價格將是X加上溢價198億元。由於星展先前在記者會上僅揭露星展集團將增資星展（台灣）450億元（含溢價198億元），市場對此案確切聘金眾說紛紜。

金管會銀行局副局長童政彰今天表示，此次花旗賣消金採分割讓予，即以部分讓股方式交易，目前僅確定星展願意支付198億元溢價，花旗消金淨資產價值確切對價會以併購基準日（2023年7月30日）為主，金管會日後審查此案，將著重在星展集團增資後，星展（台灣）的資本適足率表現。

花旗和星展將在3月1日舉行股東臨時會提請股東同意業務讓售案，依照程序，雙方將在股東臨時會通過後向金管會遞件申請。不過，過去星展基於成本效益考量，曾大舉裁撤分行及ATM，此次星展併花旗消金後是否會再大動作裁撤分行及ATM，也引起外界關注。

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童政彰直言，分行裁撤和ATM關閉將涉及客戶權益，不管是員工、消費者權益，金管會都會一併考慮，因此星展併花旗消金後的整體分行和ATM規劃，都會列為金管會審核考量事項。

他也強調，台灣ATM布點綿密，截至去年底全台有3.2萬台ATM，每10萬成年人就擁有逾160台ATM，在亞洲排名第2高，「我們不樂見銀行裁撤ATM以致影響民眾使用金融服務的普及性」，若有相關個案，金管會將審慎審查，評估銀行ATM使用率是否確實過低、裁撤ATM後是否會影響整體台灣ATM布點等。（編輯：黃國倫）1110208