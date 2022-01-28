星展總裁：花旗台灣消金最具吸引力 放棄其他選項

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）星展集團今天宣布併購花旗（台灣）銀行消費金融業務，集團執行總裁古普塔表示，花旗（台灣）消金業務最具吸引力，因此決定放棄其他選項，目前也不考慮收購花旗其他地區的消金業務。

花旗集團2021年4月宣布退出包含台灣、澳洲、中國、印度、印尼、韓國等13個地區消費金融業務市場，星展、渣打、台北富邦及國泰世華銀行、台新銀行等國內外買家都極力爭取花旗下嫁，歷經9個多月，今天終於宣布花落星展。

星展集團今天舉行線上記者會，執行總裁古普塔（Piyush Gupta）回覆媒體詢問時表示，經評估花旗各地區的消金業務市場後，決定鎖定台灣的部分；花旗（台灣）消金業務「最具吸引力」且有最佳的「增效作用」（synergistic）。

因此，他說，星展決定放棄其他曾考慮的選項，目前也不考慮收購花旗其他區域內的消金業務。

對於媒體問及，星展如何看待台灣相關地緣政治因素對這次併購的影響，古普塔表示，這可能是董事會需要解決的最大單一問題。

他說，星展認為，基本上這10年都不預期會有發生軍事衝突的可能。

他分析，就科技、晶片等領域來說，台灣對各方來說都很關鍵，包括中國在內。星展考慮過，有極小的可能會發生軍事等衝突，但「我們認為這不會是台灣的問題」，屆時，西方國家會對中國感到憂慮。

整體評估後，古普塔指出，星展認為這些是可接受的風險。

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另一方面，古普塔表示，他與花旗台灣經營團隊熟識多年，也很敬重他們。這次花旗台灣併入星展，對他來說，「真的很高興」。

這次整併將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務的淨資產支付現金，並額外支付新加坡幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，預計於2023年中完成整併，且計劃繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。（編輯：黃自強）1110128