傳花旗消金完成出售簽約28日公布 星展銀不予回應

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傳花旗集團27日已經簽約，在台消金業務將賣給星展銀行，並於28日對外宣布，對此星展銀行不予回應。（中央社檔案照片）

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（中央社記潘姿羽台北27日電）市場盛傳花旗集團在台消金業務將賣給星展銀行，今天已經簽約，並於明日上午8時對外宣布收購。星展銀行維持一貫說法「對於市場傳聞，不予回應」。

去年4月，花旗集團無預警宣布出售包含台灣在內的13個消費金融業務市場，在金融市場砸下震撼彈。花旗在台深耕消金，信用卡業務也相當龐大，若能吃下花旗在台消金板塊，無疑吞下「大補丸」，也因此，市場高度關注買方訊息。

花旗集團一次出售多個市場消金業務，交易洽談主要為國外集團主導，過程也保密到家，市場傳聞不斷，星展銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及台新銀行，均曾被點名是可能買家。

隨著進展到最後階段，市場盛傳由星展銀行出線，雙方已在今日簽約，並於28日一早正式宣布消息。

不過對於市場傳聞，星展依舊保持低調，維持一貫說法「對於市場傳聞，不予回應」。

然而花旗消金業務總能佔據新聞版面，不只是對金融板塊影響重大，勞資糾紛也是原因之一。

花旗出售消金業務，傳出與潛在買家簽訂限制員工3年不得轉職密約，引發勞方疑慮，花旗銀行及花旗銀行工會昨日下午二度進行正式協商會議，時間長達6個半小時，但資方看法與勞方訴求仍有落差，未形成具體共識，決議3月中旬展開第3次協商。

金管會也曾表示，金管會重視花旗銀及工會間是否達到共識，後續待花旗消金案遞件至金管會，將審視買家適格性、財業務等條件都必須符合規定，外界關切的勞資議題也將是一大重點。（編輯：潘羿菁）1110127