美股強彈 分析師：台股挑戰萬八看電子股臉色

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）美股強勁反彈，分析師表示，台股已率先站上月線17678點，若電子股可適時表態，本週仍有站上萬八的可能。

投資人對Omicron病毒擔憂緩解，加上耐吉（Nike）、美光財報傳佳音，帶動美股4大指數全面收紅，道瓊工業指數上漲560.54點或1.60%，以35492.70點作收。標準普爾指數勁揚81.21點或1.78%，收在4649.23點。科技股那斯達克指數攀升360.15點或2.40%，收15341.09點。費城半導體指數大漲124.909點或3.35%，收3857.296點。

分析師表示，台股相對於美股強勢，率先站回月線支撐，目前呈現5日線17743點、10日線17765點及月線糾結的態勢，距離18000點也才210點左右的差距，加上近期IC設計在聯發科帶領下，有擔綱多頭指標的氣勢，若能由電子股吹響進攻號角，輔以高獲利傳產股助攻，台股率先全球股市創高不無可能。

另一方面，投信無視大盤震盪，已經連續6個交易日呈現買超，季底作帳行情正在進行中，距離季底只剩7個交易日，具有投信色彩的中小型個股震盪恐加劇，投資人宜多加注意。

歐洲股市也出現強彈走勢，倫敦FTSE 100指數上漲99.38點、漲幅1.38%，收在7297.41點，法蘭克福DAX 30指數上漲207.77點、漲幅1.36%，收在15447.44點，巴黎CAC 40指數上漲94.89點、漲幅1.38%，收在6964.99點。（編輯：趙蔚蘭）1101222