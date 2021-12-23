永續零售潮流 屈臣氏響應RE10X10企業綠電倡議

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（中央社記者曾智怡台北23日電）面對永續零售潮流，屈臣氏今天宣布於2022年啟用綠電，並提出綠電使用率、減少門市每坪用電強度、溫室氣體排放量等3大減碳目標，是首家響應RE10X10的零售通路品牌。

作為全球最大的保健美容零售商，屈臣氏今天發布新聞稿宣布，成為首家響應「RE10X10企業綠電倡議」的零售通路品牌。

RE10x10是綠色和平自2020年起推動的台灣再生能源倡議行動，借鏡國際RE100精神，宣示在2025年至少達成總用電量10%的綠電使用，並邁向2050年使用100%再生能源目標。

屈臣氏表示，淨零碳排是國際共同目標，因此將於2022年開始使用綠電，並提出3大減碳目標，包括2025年達成10%綠電使用率、2025年達成減少門市平均每坪用電強度30%、2030年減少4成溫室氣體排放量。

屈臣氏說明，將透過使用綠電、汰換節能設備，包含變頻空調、LED燈具、降低門市用電等措施朝目標前進，同時強化內部溝通，鼓勵員工落實節能行動；減塑部分，將全面去除不必要的產品包裝、避免過度包裝、並逐步淘汰聚氯乙烯（PVC），以及於2025年產品包裝20%是可再生塑膠原料。

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屈臣氏董事總經理弋順蘭表示，維護生態環境是屈臣氏永續發展重要的一環，作為全球最大的保健美容零售商，提供零售服務不應犧牲環境，因此將能源轉型納入政策之一，並鼓勵同業加入。

屈臣氏表示，除在門市與網路商店設立「永續嚴選專區」，也在今年6月推出「#隨手攜袋」回饋活動，實施至今已減少超過25萬個塑膠袋使用；並攜手跨界夥伴鼓勵回收行動，例如與彩妝品牌Maybelline推出美妝空瓶回收計畫等。（編輯：黃國倫）1101223