打造資安智慧科技重鎮 總統：加速南台灣產業轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文表示，資安暨智慧科技研發大樓的啟用，顯示六大核心戰略產業的能量在南台灣愈來愈豐沛，會邀請更多國際級廠商進駐，相信可產生更強大的聚落效應，加速南台灣產業升級與轉型。（科技部提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台南24日電）總統蔡英文今天表示，資安暨智慧科技研發大樓三大發展主軸是智慧交通、智慧健康跟智慧生活，會邀請更多國際級廠商陸續進駐，相信可產生更強大的聚落效應，加速南台灣產業升級與轉型。

由行政院統籌，整合科技部、經濟部、國發會等共13個部會共同打造的台南沙崙智慧綠能科學城，其中，由科技部負責建設與營運的資安暨智慧科技研發大樓，今天正式舉行「資安．智慧．大南方」聯合啟用典禮。包括蔡英文、行政院科技會報副召集人及科技部部長吳政忠、台南市長黃偉哲、行政院政務委員郭耀煌、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、宏碁集團創辦人施振榮等都親自出席。

蔡總統致詞時表示，政府團隊就是在跟時間賽跑，現在世界都在看台灣的民主、科技如何發展，台灣不能停在這裡，必須快速往前走。

總統指出，沙崙從原本綠能科技，加上資安智慧科技，將是帶動南部發展的重鎮，感謝交通大學在基地整備規劃過程中，提供很多協助。

蔡總統指出，今天所在沙崙智慧綠能科學園區，是五加二產業創新計畫積極推動的重點項目。從第二任期開始，透過推動六大核心戰略產業來帶動台灣經濟發展動能，這是政府最重要任務之一。

蔡總統表示，政府這幾年積極規劃投入資源，希望在南台灣逐漸打造一個有多元創新能量的產學研聚落，目前沙崙綠能智慧科學城有全國第一座自駕車測試實驗室，綠能產業生態系也逐漸成形，資安暨智慧科技研發大樓的啟用，更顯示六大核心戰略產業的能量在南台灣愈來愈豐沛。

總統指出，大樓三大發展主軸是智慧交通、智慧健康跟智慧生活，透過跨部會合作，場域當中會有資安網路數據分析實驗室，智慧運輸模擬平台以及南台灣科技新創基地，也提供進駐廠商完整的新創、研發跟商品驗證服務，同步邀請更多國際級廠商陸續進駐，相信可以產生更強大的聚落效應，激發更多跨界跨域合作。

蔡總統指出，今天看到資安跟智慧科技快速進步，已經讓整個南台灣發展愈來愈蓬勃，也強化整體資安跟智慧產業聚落創新能量。期待產學研界不同領域先進共同投入資金、技術與人才培育，相信合作交流創造的緊密關係，加上高鐵交通區位優勢，絕對可以在南台灣打造一個多元、創新、具有國際級競爭力的產業生態系，加速南台灣產業升級與轉型。

總統表示，在這樣快速整合中，讓建設快速到位，民意也激發團隊可以往前走的企圖心，而台南的民意壓力就是來自立委王定宇，是在地民意代表，但也讓政府團隊更努力、速度前進更快。

吳政忠致詞時指出，5年前這邊什麼都沒有，現在已核定進駐廠商有15家，6樓台灣科技新創基地（TTA）南部據點有28家廠商。資安暨智慧科技研發大樓鎖定資安與智慧科技同步並進，希望將台灣建設成亞太地區重要的資安暨智慧科技產業發展基地。（編輯：張均懋）1101224