台股本週上揚149.05點 造紙股漲幅最大

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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在17961.64點，較上週上漲149.05點，漲幅約0.84%；其中以造紙類股指數上漲4.98%最大，建材營造類指數跌幅0.81%最多。

台股本週未含金融類指數上漲138.66點，漲幅約0.89%；未含電子類指數上漲143.28點，漲幅約0.72%；未含金融電子類指數上漲145.82點，漲幅約0.87%。

證交所統計，本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3678.17億元，占全體上市股票交易金額29.48%；電子零組件類1710.54億元，占13.71%；航運類1550.99億元，占12.43%。

台股本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類7.76%、光電類7.08%、化學工業類6.61%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆3054.05億元，全體上市股票成交金額為1兆2475.29億元，股票成交量週轉率為2.54%。

台股今年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額為94兆5043.61億元，市場日平均成交金額為3937.68億元；股票成交量週轉率為203.16%，股票日平均成交量週轉率為0.85%。

今天全體上市公司市場總值為55兆5829.12億元，較12月17日市值55兆1062.24億元增加4766.88億元，增幅約0.87%。（編輯：張良知）1101224