考量春節假期 金管會：明年1月營收申報延至2/14

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（中央社記者謝方娪台北28日電）因應春節假期，金管會今天宣布公開發行公司2022年1月營運公告申報期限延至2月14日，為2019年後，第二次因春節因素順延營收申報期限。

因應2022年農曆春節連續假期，金管會證期局副局長蔡麗玲今天在例行記者會表示，有公司反映，若按照原先申報期限，春節結束後將只有4個工作日可結算帳目，時程緊湊，因此金管會將公開發行公司2022年1月份營運情形公告申報期限延後至2月14日，較原先增加2個工作日。

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為兼顧公司準備期程和資訊即時性，金管會2019年也曾因營運申報日適逢春節假期，給予公開發行公司延長申報日至2月15日；去年則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分公司境外子公司有延後開工情形，金管會予以順延至2月15日申報。

依照規定，公開發行公司應公告並申報的營運情形，指合併營業收入額、為他人背書及保證金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易相關情形等，並應在每月10日前公告前一月自結數。（編輯：黃國倫）1101228