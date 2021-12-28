理專弊案金管會開罰 中信、永豐：持續強化內控

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（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北28日電）銀行再現不肖行員或理專監守自盜，金管會今天宣布開罰3家銀行共新台幣2000萬元，其中永豐銀行400萬元、中信銀行1400萬元。中信銀跟永豐銀都表示，會持續強化內控機制。

中國信託商業銀行理專和客戶有異常資金往來，受影響對象52人，所涉金額超過2億元，今天遭到金管會重罰1400萬元。

中信銀晚間發布聲明稿，裁罰案是理專私下與客戶有不當資金往來，並涉及私人投資糾紛，銀行發現後立即通報主管機關與司法單位，也同步聯繫受影響客戶以保障權益。

中信銀指出，已分析缺失態樣原因並執行改善措施，除了依法究責涉案理專外，將持續強化監控及控管機制，避免類似事件發生。中信銀說，對理專不當行為深表歉意，也提醒客戶，銀行嚴禁行員與客戶有私下資金往來，客戶若有任何疑慮，可直接跟銀行聯絡。

永豐商業銀行前行員則在2020年至2021年有挪用客戶款項、與客戶私下借貸等異常資金往來行為，受影響客戶5戶，所涉金額312萬元，金管會對此開罰400萬元。

永豐銀指出，尊重主管機關意見，未來將持續落實內部控制及加強理專及相關人員教育訓練等措施。（編輯：楊蘭軒）1101228