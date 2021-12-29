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鴻海攜吉利合資山東富吉康 攻晶片和智慧製造

2021/12/29 18:04
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海合作中國汽車品牌商吉利集團傳出新進展，中國媒體今天報導，雙方旗下子公司合資成立山東富吉康智能製造，布局積體電路晶片、智慧控制系統、智慧基礎製造設備等。

報導指出，山東富吉康智能製造有限公司在12月27日成立，註冊資本人民幣1億元，山東富吉康智能製造由吉利集團關聯企業浙江吉利產投控股和鴻海集團關聯企業富泰華工業（深圳）各持股50%。

今年1月下旬，吉利控股集團與美國電動車新創公司法拉第未來（Faraday Future）簽署合作，吉利與鴻海旗下富士康的合資公司將提供代工服務。

鴻海在1月中旬與吉利控股集團簽署戰略合作協議，雙方規劃成立合資公司，提供包括汽車整車、零配件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等服務。

鴻海積極布局車用晶片領域，12月上旬與品牌車廠Stellantis NV簽署合作備忘錄（MOU），雙方在半導體設計建立夥伴關係，目標於2024年為Stellantis和第三方客戶設計採用車用晶片。（編輯：林興盟）1101229

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