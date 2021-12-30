群創光電強化產業價值 6年砸3億元孕育3000名人才

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（中央社記者潘智義台北30日電）群創光電獲頒國家人才發展獎，今天宣布將加碼人才計劃6年新台幣3億元，培育3000人，挹注產業人才新活力。

群創光電透過新聞稿表示，29日獲勞動部頒發國家人才發展獎，繼今年獲亞洲最佳企業雇主獎及亞洲企業社會責任獎（AREA）人力投資獎，再次展現群創落實與員工、社會共好，共享企業永續價值的具體成果。

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群創總經理楊柱祥表示，透過專業與管理職能認證，協助同仁與主管提升工作表現與落實目標，產生303份職能藍圖與1500份教材；以智慧平台共享，培養數位轉型人才為核心，協助近2500名員工技能轉型，並透過智慧偵測與修補，減少重複工作以提升人才價值。

楊柱祥期盼群創落實3Vs （Create Value, Drive Value ,Share Value）也就是加值化、平台化、多元化策略，為人才發展目標的基礎，成為價值最佳實現的智慧面板廠。（編輯：潘羿菁）1101230