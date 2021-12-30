彥臣生技癌症新藥明年邁入臨床二期 發展孤兒藥

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）彥臣生技自主研發癌症新藥NBM-BMX，通過美國食品藥物管理局（FDA）一期臨床試驗審核，預計將在明年第二季送件申請二期臨床試驗，並將以孤兒藥的方式進行申請，第一個適應症為腦癌。

彥臣生技董事長黃中洋表示，新藥NBM-BMX於2021年9月完成臨床一期試驗，12月初通過美國FDA核准，美國FDA同時給予公司臨床二期計畫指導，以協助彥臣生技加速完成試驗。

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黃中洋指出，彥臣生技二期臨床試驗將以腦部膠質母細胞瘤為適應症，將以孤兒藥的方式進行申請，可享有主管單位快速審查機制，以及多種獎勵與優惠。由於膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，目前沒有有效的治療方式，病人存活期短，死亡率高。

彥臣生技表示，孤兒藥的售價平均為一般藥品的25倍以上，利潤高。在2017年，10個最暢銷的藥有7個是孤兒藥，因此研發中的孤兒藥為國際大藥廠偏好的授權或併購對象。（編輯：黃國倫）1101230