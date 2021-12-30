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台股11月漲2.59% 壽險業連2月加碼合計逾400億

2021/12/30 23:02
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（中央社記者謝方娪台北30日電）台股11月漲幅2.59%，據金管會公布統計，壽險業持有台股部位達新台幣2兆762億元，扣除市值自然增幅，壽險業已在10、11月，連2月加碼台股部位，合計估逾400億元。

金管會今天公布壽險業11月投資動向。台股加權指數11月漲幅達2.59%，按市值自然消長推估，壽險業持有台股部位應自2兆44億元攀升至2兆563億元，不過壽險業實際持有台股部位大增至2兆762億元，推估壽險業11月持續加碼台股約200億元左右。

美國聯準會（Fed）11月初利率決策會議公布將啟動縮減購債計畫，符合市場事前預期，因消除不確定性因素，帶動市場表現，台股11月單月上漲逾400點、漲幅達2.59%，壽險業連2月加碼台股部位，加計10月的200億至300億元，壽險業2個月加碼台股規模，估逾400億元。

此為壽險業持有台股部位連2月高於2兆元大關，占壽險業可運用資金比重達6.98%。

截至今年11月底，壽險業國外投資（含國際板債券及外幣保單）金額達19兆7198億元，占可運用資金比重達66.34%，單看持有國外股票部位為6528億元，占比2.2%。截至11月底，壽險業持有國外現金折合新台幣為5515億元、國內現金部位達7144億元，水位皆較10月底上升。

金管會也公布，今年至12月30日為止，共有9家壽險公司申請增提外匯價格變動準備金，包含南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、遠雄人壽、全球人壽、元大人壽、友邦人壽、康健人壽、宏泰人壽。

新台幣匯率今天封關，新台幣兌美元收27.69元，全年累計升值2.95%。據金管會統計，9家壽險公司合計申請增提155.24億元，金管會已核准130.24億元。其中尚未核准的25億元為南山人壽昨天送至金管會的申請案，目前仍在審核中。

若以申請次數觀察，今年以遠雄人壽申請增提3次最多，南山人壽及台壽申請增提2次。（編輯：楊蘭軒）1101230

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