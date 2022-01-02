台股亮麗封關 法人：第1季半導體有望淡季不淡

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台股去年12月30日封關，終場跌29.44點，收在18218.84點，全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。中央社記者張新偉攝 110年12月30日

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（中央社記者吳家豪台北2日電）台股去年12月30日封關表現亮麗，法人分析，晶圓代工持續供不應求，半導體產業今年第1季可能淡季不淡，但資金面臨緊縮，加上近期指數創高，恐讓台股操作難度提高。

台股去年12月30日盤中一度衝上18291.25點續創歷史新高，但隨後拉回，終場下跌29.44點，收在18218.84點，2021年全年上漲3486.31點，漲23.7%，為史上第3大漲點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2021年最後一週台股由外資回補權值股提振下，強勢表現為2021年劃下完美句點，根據證交所統計，過去一週外資累積買超逾新台幣480億元。

廖哲宏表示，2020年受疫情影響，全球GDP（國內生產毛額）表現不佳；不過進入2021年後景氣持續復甦，且供應鏈供不應求，迄今仍有部分晶片跟零組件無法完全滿足市場需求。

廖哲宏表示，重要法人說明會將陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將提及2022年展望，安聯投信對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第1季半導體產業很可能淡季不淡。

另一方面，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，廖哲宏預期法說行情將支撐第1季股市。

基本面部分，廖哲宏指出，目前安聯投信台股團隊就其長期追蹤的主要上市櫃公司，預估2022年企業獲利成長約4%，其中電子產業相對亮眼，預估全年獲利成長仍可維持1成以上。

不過，廖哲宏說，美國聯邦準備理事會（Fed）跟各國央行陸續進入縮減購債，甚至進一步升息，資金面臨進一步緊縮，企業獲利成長在高基期下，2022年成長相對限縮，加上近期指數創高，恐讓2022年台股操作難度提高，可留意產業能見度較佳的矽晶圓、ABF載板、車用電子、雲端伺服器、特殊應用晶片（ASIC）等領域。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，統計顯示，2017年以來近5年台股在西洋曆第一個交易日多有不錯表現，上漲機率達8成，平均漲幅0.22%，配合作夢行情氣勢旺，又有美股在前領漲，市場看好本波多頭走勢能一路旺到虎年春節，且當新年假期過後外資陸續歸隊，將有助台股整體量能提升，可望同步推升權值股價表現，帶動多頭走勢。

葉獻文表示，隨著5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展，加上國際原物料價格高檔盤旋，可望持續挹注台灣外銷接單成長動能，對於台股明年多頭有相當大的支持，建議投資人聚焦半導體、矽晶圓、網通、印刷電路板（PCB），以及傳產的自行車、紡織等重點產業。（編輯：蘇志宗）1110102