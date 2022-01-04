亞股延續美股漲勢 疫情、通膨疑慮徘徊不去

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（中央社香港24日綜合外電報導）亞洲股市今天延續前一天華爾街股市再創新高的漲勢，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情疑慮舒緩，加上市場對經濟復甦仍抱持樂觀心理，都激勵亞股走勢。

Omicron變異株疫情雖如野火般在全球蔓延，但似乎未如起先預期嚴重，助長市場對於擊敗疫情，生活略為重返常態的希望。

然而，通膨、供應鏈壅塞、央行緊縮貨幣政策，以及地緣政治緊張等因素持續對投資人心理帶來衝擊，分析師警告，近幾年股市的強勁漲勢恐難以持續。

加州貝艾爾投資顧問公司（Bel Air Investment Advisors）分析師華爾德（Heather Wald）表示：「從投資角度來看，我們預期2022年將更具挑戰性。鮮少有市場連續3年交出兩位數的報酬率，一如我們在2019到2021年所見。」

儘管如此，她預期「和其他流動性資產類別相比，股市仍具吸引力。」

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）表示：「股市仍是目前唯一有看頭的市場，現金和債券都是負報酬。股市預估將有兩位數的獲利成長，預期將有破紀錄的庫藏股。」

日股日經指數今天收盤勁揚1.77%，港股恆生指數微幅上漲0.06%，上海綜合股價指數則挫跌0.20%。

雪梨股市收漲1.95%，台北股市上揚1.40%，新加坡海峽時報指數勁漲1.50%，首爾股市也微幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1110104