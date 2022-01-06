中磊去年12月營收創高 單季及全年也刷新紀錄

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（中央社記者潘智義台北6日電）電信寬頻廠中磊電子今天公布去年12月營收為新台幣50.5億元，創單月歷史新高，月增15.62%，更較去年同期大幅成長53%。

中磊統計2021年第4季營收132億元，創單季營收新高紀錄，較第3季營收季成長19%，也較前一年同期營收增25%。累計2021年全年營收達439.1億元，相較前年營收成長22%。2021年營運以逐季走高之勢，喜迎全年營收創歷史新高紀錄。

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中磊透過新聞稿表示，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路普及需求大起，加上各式遠距新興應用，企業、家用及個人資訊傳輸需求暴增，舉凡光纖接取設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁。

中磊指出，持續投入電信寬頻技術研發與創新應用，包括WiFi 6、6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等新產品。除北美、歐洲及亞太地區電信市占率耕耘有成之外，新興市場包括東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等也穩健提升。（編輯：趙蔚蘭）1110106