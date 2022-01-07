建商去年1396億獵地 近9成交易不在大台北

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（中央社記者潘智義台北7日電）建商買土地金額去年創新高，信義全球資產公司彙整2021年上市櫃建商購地記錄，土地總交易金額達新台幣1396億元，交易面積17萬坪，但近9成交易落在大台北之外。

信義全球資產總經理柯宏安透過新聞稿表示，以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，近幾年重劃區幾乎都是票房保證。

另外，科技大廠南遷設廠牽動就業與居住人口流動、台北精華素地稀缺取得不易且成本較高，加上都更整合時程長，讓不少建商滾動式調整開發策略，積極南向布局。

柯宏安指出，去年全台主要土地交易多落在幾個都市，包括台中交易7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，顯見建商對中南部市場看法樂觀，建商獵地近9成不在雙北。

他說，台中市成為土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元，雙破2020年成績。2021年計有國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商投資，金額最大筆為皇翔建設以約77.5億元買下7期近3000坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。

另外，桃園市為去年交易面積排名第2區域，面積合計約2.3萬坪，交易金額為185億元，已連續3年交易金額超過100億元以上。其中金額較大筆的是興富發建設以約39.69億元，買下機場捷運A7站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。

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高雄市為交易面積排名第3區域，面積合計約2.1萬坪，交易金額為156億元，其中交易金額較2020年同期增加近100億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，可看到包含國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商搶進。

至於雙北地區，2021年累計成交面積約2萬坪，交易金額為416億元，集中在新莊、北投。其中，新莊區因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場。（編輯：楊凱翔）1110107