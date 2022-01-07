外資大賣航運面板晶圓雙雄 法人：台股下週萬八有撐

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天下挫198點，失守18200點整數關卡，外資今天大賣航運、面板、晶圓代工雙雄，代表中小型股的櫃買OTC指數，回檔幅度大於集中市場。

展望台股下週走勢，法人表示，需觀察美股動向以及美聯準會提前升息和縮表變數，預估下週櫃買OTC指數可望回穩，台股萬八關卡有支撐。

台股加權股價指數今天下跌198.16點，收在18169.76點，成交值新台幣3268.35億元，加計盤後3304.13億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超153.83億元，其中自營商賣超22.79億元，投信買超1.29億元，外資及陸資賣超132.33億元。

觀察外資法人買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，金控股成為外資青睞標的，前10檔買超個股就有5檔是金控股，包括排名第1的新光金買超2.42萬張，中信金排名第4、買超1.25萬張；玉山金、台新金、兆豐金分別排名第5、第7、第8，外資各買超1.08萬張、7377張、6775張。

相較之下，航運股、面板、晶圓代工雙雄成為外資今天狙擊出脫標的，其中華航排名第1、賣超3.77萬張，群創排名第3、賣超2.65萬張，友達排名第4、外資賣超2.19萬張。

聯電排名第5、賣超2.02萬張，長榮排名第6、賣超1.07萬張，台積電排名第7、外資賣超1.01萬張，長榮航排名第9，外資賣超7539張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，不僅漲幅大、高本益比的高科技股明顯拉回修正，代表中小型股的櫃買OTC指數，1月迄今回檔幅度達4.6%，回檔幅度大於集中市場。

儲祥生指出，這顯示去年底投信為主的內資作帳行情，格局已經改變，包括元宇宙、電動車、第三代半導體等題材類股回檔，籌碼面可能有變化，不僅因本土疫情升溫因素，美國聯準會（Fed）可能提前升息和縮減購債也影響台股。

群益期貨分析師容逸燊接受記者電訪表示，櫃買OTC指數短期回檔跌破月線，以及高本益比科技類股回檔沉重，主要是美聯準會偏鷹派訊息帶動美債殖利率上揚影響。

容逸燊分析，按照以往歷史經驗，美聯準會升息縮表前，股市都有一波震盪修正走勢，美聯準會偏鷹派訊息，也是某種程度的人為壓力測試，若消息確認後，代表利空出盡，股市可望回穩。

展望台股下週走勢，儲祥生表示，需觀察美股動向，預期提前升息和縮表等變數仍將影響台股，若美股下週表現持穩，台股萬八關卡仍有機會守住。

容逸燊預期，下週櫃買OTC指數可望回穩，若台股加權股價指數下週跌破萬八關卡，也不必恐慌，萬八關卡仍有支撐。（編輯：張均懋）1110107