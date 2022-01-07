樺漢去年營收創新高 訂單能見度逾2年

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦大廠樺漢受惠於人工智慧物聯網及半導體等市場蓬勃發展，今天公布去年12月合併營收新台幣115.9億元、第4季營收296.4億元、全年營收960.8億元，寫下單月、單季和全年歷史新高。

展望2022年，樺漢看好人工智慧物聯網（AIoT）、5G、雲端及半導體市場成長趨勢明確，帶動旗下3大事業體的業務拓展空間，目前在手訂單創歷史新高，整體訂單能見度達2年以上，有助未來保持雙位數百分比的複合成長率。

樺漢2021年12月合併營收達115.9億元，月增15.2%，年增13%；第4季合併營收296.4億元，季增26.6%，年增11.7%；2021年全年合併營收960.8億元，年增14.3%，明顯優於預期。

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樺漢透過新聞稿表示，智能零售、金融、博奕、娛樂等歐美客戶旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品出貨暢旺，在料況健康水位下，帶動樺漢2021年全年個體營收年增31.2%，表現優於預期；系統整合事業去年營收年增37.2%，品牌通路及其他設計製造事業穩定成長。

樺漢近年積極結盟國內外大廠，今年1月4日董事會決議辦理私募普通股488萬股，引進策略投資人Google，實際私募價格每股新台幣226.92元，完成後Google預計持有樺漢4.6%股權，有助確保雙方長期合作關係。（編輯：趙蔚蘭）1110107