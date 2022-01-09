台股開年震盪 台積電、大立光法說會拚穩軍心

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）2022年首週台股波動上沖下洗，法人表示，台股短線將高震盪整理，待上方賣壓消化後，仍可期待元月、年節行情發酵帶動指數上漲。台積電及大立光兩大重量級法說會本週上陣，市場預期將扮演穩定台股軍心重要指標。

台股指數5日一度改寫歷史新天價，達18619.61點，但隨即逢高賣壓出籠，加上升息與疫情等訊息干擾，導致指數連三黑，7日加權指數大跌198.16點，跌幅1.08%，指數收在18169.76點，成交金額達新台幣3304.14億元，週線下跌49.08點，跌幅0.27%，留下一根長上引線，單週日成交金額平均為3283.26億元，終止週線連二紅。

三大法人方面，土洋法人不同調，外資合計買超299.59億元，自營商賣超41.27億元，投信法人也逢高調節0.47億元，三大法人單週合計買超台股257.85億元。

台積電、大立光將於13日召開法人說明會。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週有兩大重量級法說會將登場，一為晶圓龍頭大廠，一為光學鏡頭大廠，預期晶圓龍頭大廠的法說將持續報喜，呈現淡季不淡，除為科技產業的重要風向球外，也有助於整體多頭買盤信心，而台股春節前的各廠商法說內容，整體應以正向趨勢為主。

至於美國聯準會（Fed）可能提早升息，葉獻文認為，市場對於今年升息已有高度共識，並非新聞，從歷史經驗來看，升息之前，確實市場會出現震盪幅度加劇，然而升息之後，往往多頭再度重掌兵符，甚至能突破升息前的高點，加上今年全球景氣持續看升，股市沒有看壞的理由。預期半導體、網路通訊、電子零組件、其他電子，以及預期漲價的景氣循環類股將成為資金聚焦之處。

日盛投信投資團隊表示，台灣元月重量級法說會登場，市場預期包括光學、半導體龍頭等都將捎來正面消息。台灣經濟表現強勁，2022年第1季法說財報行情樂觀，預期台股短線將進入高盪震盪整理，待消化上方賣壓後，仍可期待元月、年節行情發酵帶動指數上漲。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，市場擔憂的升息影響評價問題，預期將被強勁的企業獲利成長抵銷，通膨預期也在2022年第1季見高點，負面因子可望逐漸淡化。台股最大利多主要是便宜，雖然指數已創高，但截至11月底台股本益比14.21倍，位於歷史區間下緣，2022年盤勢仍正向看待。

安聯投信台股團隊表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於高效能運算（HPC）、data的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。面對即將登場的第1季法說會，重要業者接單與存貨變化將是追蹤重點。（編輯：楊凱翔）1110109