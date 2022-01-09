ETF去年規模首度衝破2兆 受益人數翻倍達335萬人

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）受惠台股投資潮及國際股市表現亮眼，各大投信積極發行ETF搶市，2021年台灣整體ETF市場規模首度突破2兆元大關，年增近25%。受益人大增160萬人來到335萬人，較去年大幅成長109%，翻倍成長。

根據統計，2020年整體ETF市場增加近80萬受益人，成長幅度已創紀錄，2021年在股市漲勢及ETF募集潮帶動下，再持續爆發性成長，受益人大增160萬人來到335萬人，較去年大幅成長109%，總規模隨之衝高。自2020年年底的新台幣1.7兆元，來到2.12兆元，為史上首次突破2兆元大關。

包括元大投信、國泰投信、富邦投信、中信投信，都是帶動去年ETF市場規模成長的主要投信，其中元大投信一家就增加逾1000億元最多，達到整體增加規模的33%，不論在增加規模或總管理規模，連續2年拿下冠軍，穩居ETF龍頭地位。

檢視2021年非指數型ETF績效，整體而言，表現相當亮眼，掛牌滿一年前20名ETF報酬率都超過25%，打敗台灣加權股價指數漲幅23.66%。ETF績效排名第一名富邦臺灣中小，在2021年每單位配息2.09元，還原配息後的年報酬率更高達61.96%，其次是元大中型100配息1.75元、報酬率42.16%，國泰費城半導體、元大MSCI金融等，投資報酬率也都超過4成。

從市場規模觀察，前5名分別為元大台灣50的1760.80億元、元大高股息1137.5億元、國泰台灣5G+的354.78億元、國泰永續高股息350.33億元、富邦台50的195.49億元。

投信業者分析，2021年最受市場注目產品，除了各式科技主題ETF包含5G、電動車等，另外就是台股高股息ETF。從受益人數排行前十名中有3檔屬高股息，榜首元大高股息就擁有58萬名受益人，顯見台灣人在存股風氣下對股息的偏好。

投信業者表示，彭博資訊統計，近5年平均殖利率5%以上個股的比重僅18%，5年來都填息的比重更不到2%，顯示投資人不易尋找長期殖利率較高又能填息的標的；ETF投資一籃子股票，有機會幫助分散個股風險，是獲得股息青睞的主因。（編輯：楊凱翔）1110109