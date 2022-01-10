法人：台股基本面強 農曆年前紅包行情將啟動

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）疫情、通膨及升息議題持續干擾台股波動加大，不過法人普遍預期，在經濟基本面支撐下，台股元月行情依舊可期，加上重量級法說會將陸續登場，看好農曆年前紅包行情將啟動。

台股2021年表現強勢，2022年開盤後延續高檔表現，彭博資訊統計，歷年第1季是台股上漲機率最高的時機，首季有7成以上均呈上漲表現，且平均漲幅達到8.7%；在近期外資出現回流，台股基本面展望正向，法人建議投資人可善用定期定額台股基金，抓住行情潛在的成長機會。

台股資金行情延燒，證交所統計，集中市場開戶數自2019年的1057萬人，於2021年底成長到1200萬人，新增開戶數達143萬戶，人氣提升也挹注台股成交量，2021全年集中市場的成交額超過144兆元，台股市值成長到56兆元新里程碑。

彭博資訊統計，近35年來台灣加權股價指數各季度的表現以第1季最佳，首季平均上漲機率77%，且平均漲幅達到8.7%，皆稱冠所有季度。

元大投信指出，主計總處展望2022年全球經濟復甦，科技需求持續提升，台灣出口有望延續強勁成長，推估總出口較去年提升6.1%，伴隨股市籌碼正向，第1季行情仍值留意。

新變種病毒持續讓疫情反覆起伏，凱基投顧表示，儘管歐美疫情再度攀升，預期對經濟衝擊非常有限，同時也看好農曆年前紅包行情將啟動，1月中旬即將迎來由台積電掀起的財報效應，支撐台股延續多頭。

國泰股利精選30 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，重要法說會將陸續登場，在半導體緊俏市況不變下，今年首季半導體產業有機會淡季不淡，待量能回溫，有利台股展開元月行情。

根據中華經濟研究院公布的去年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），已連續18個月呈現擴張。展望新的一年，蘇鼎宇表示，台灣整體經濟成長動能強勁，台灣經濟外需維持成長動能、內需則有加速成長的趨勢。（編輯：楊凱翔）1110110