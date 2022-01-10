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宏碁投資華城電能 加強電動車充電樁布局

2022/1/10 15:47
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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布投資華城電機旗下華城電能公司，加強在電動車充電樁市場的布局，具體投資金額和持股比例未對外揭露。

宏碁透過新聞稿說明，宏碁及旗下建碁、宏碁智通等子公司在充電樁系統布局多年，在智慧城市領域，電動車充電設計與系統將密不可分，宏碁集團策略性入股深耕電動車領域的華城電能，盼攜手提供充電營運服務。

華城電能旗下EVALUE品牌產品與服務包含電動汽機車充電樁與充電站建置、高效率充電設備、智能雲端充電站管理系統、家用充電樁場勘與安裝服務等。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁持續布局智慧城市，策略性投資華城電能，期能挹注資源為大眾提供更優質的電動車充電服務，未來將合作發揮綜效。

宏碁集團旗下建碁已連續多年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC訂單，Volta Charging將逐步導入各州新設充電樁站點。

此外，宏碁智通在台灣推廣智慧停車系統，在全台多處建置智慧停車格位，接下來將規劃具備充電服務的停車計費設備。（編輯：郭無患）1110110

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