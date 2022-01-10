力積電去年營收656億創新高 增幅稱冠晶圓代工

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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠力積電去年營運表現亮麗，總營收達新台幣656.22億元，創歷史新高紀錄，年增44%，增幅居國內晶圓代工廠之冠。

力積電自結去年12月營收達68.7億元，創單月歷史新高，月增2.24%，年增74.08%。第4季營收197.6億元，創單季歷史新高，季增14.26%。

力積電指出，去年業績逐季成長超過10%，顯示客戶對記憶體、邏輯和金氧半場效電晶體（MOSFET）等晶圓代工需求強勁，整體銷售價量齊揚，2021年全年營收達656.22億元，創下最佳成績，年增44%。

展望今年，力積電表示，除透過與主要客戶簽訂長期合約，確保邏輯、記憶體兩大事業部未來獲利穩定外，並全力拓展創新應用的市場空間

力積電已與國內AI新創企業滿拓科技簽署策略合作意向書，，以力積電的3D AIM（AI Memory）晶片製程平台技術，計劃將7000萬個參數、高複雜度的AI物體偵測系統晶片化，用於無人載具的智慧避障。（編輯：林興盟）1110110