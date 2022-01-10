更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 產經

力積電去年營收656億創新高 增幅稱冠晶圓代工

2022/1/10 17:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠力積電去年營運表現亮麗，總營收達新台幣656.22億元，創歷史新高紀錄，年增44%，增幅居國內晶圓代工廠之冠。

力積電自結去年12月營收達68.7億元，創單月歷史新高，月增2.24%，年增74.08%。第4季營收197.6億元，創單季歷史新高，季增14.26%。

力積電指出，去年業績逐季成長超過10%，顯示客戶對記憶體、邏輯和金氧半場效電晶體（MOSFET）等晶圓代工需求強勁，整體銷售價量齊揚，2021年全年營收達656.22億元，創下最佳成績，年增44%。

展望今年，力積電表示，除透過與主要客戶簽訂長期合約，確保邏輯、記憶體兩大事業部未來獲利穩定外，並全力拓展創新應用的市場空間

力積電已與國內AI新創企業滿拓科技簽署策略合作意向書，，以力積電的3D AIM（AI Memory）晶片製程平台技術，計劃將7000萬個參數、高複雜度的AI物體偵測系統晶片化，用於無人載具的智慧避障。（編輯：林興盟）1110110

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族