自行車雙雄去年營收創高 鏈條廠同步受惠

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄之一的巨大今天公布去年合併營收新台幣818.56億元，創歷史新高，年增16.93%；美利達則公布去年合併營收293.43億元，也創新高，年增8.31%。鏈條大廠桂盟去年營收77.6億元，同步創高。

巨大集團統計，去年12月合併營收64.13億元，較前年同期增加11.51%。

巨大透過新聞稿指出，2021年全球自行車市場需求強勁，雖然面臨缺料、缺櫃等挑戰，但克服困境，營收再創歷史新高。

巨大說明，去年不僅自有品牌在歐洲、美國、中國三大主要市場表現亮眼，營收都有兩位數的成長；代工業務也穩健成長。

美利達公布，去年12月合併銷售6萬6260台，年減23.13%，12月合併營收22.35億元，年減7.89%；1至12月累計銷售113萬5857台，年增6.24%。1至12月累計營收293.43億元，創歷史新高，年增8.31%。

美利達統計，去年1至12月中國市場自有品牌傳統自行車通路，累計銷售台數、金額及平均銷售價格約分別年增14%、18%及4%；另外，去年12月單月中高階變速車銷售台數年增60%。

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鏈條大廠桂盟公布去年12月合併營收6.57億元，創下歷史同期次高，第4季合併營收20.48億元、2021年營收77.6億元，同步創下歷史新高，連續3年全年營收創歷史新高。

桂盟新聞稿指出，自行車鏈需求持續暢旺，桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近服務客戶，2021年受到近期缺船缺櫃的影響也較小，而歐美補修市場需求維持高檔，推升自行車鏈2021年銷售年增29%。（編輯：林興盟）1110110