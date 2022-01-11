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卜蜂：營運成本高漲 配合政策飼料年關前凍漲

2022/1/11 12:40
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）卜蜂董事長鄭武樾今天表示，去年受疫情影響，原物料、運費高漲，玉米價格翻倍，黃豆漲幅也超過6成，預期今年價格仍持平在高水位區，配合政府政策，有望在農曆年前凍漲。

全球通膨壓力高漲，鄭武樾在媒體交流會上表示，民生物資產業配合政府政策又要符合股東期待維持成長，真的很兩難，卜蜂去年營收雖然創新高，但營運成本壓力高漲，獲利僅能勉強維持2020年水準。

鄭武樾指出，去年受疫情影響，是很不正常的一年，飼料主要原物料玉米價格漲了100%，黃豆漲幅也有60%，今年1月有進行調漲，幅度約3%至4%，只反應很小部份成本，飼料如果漲價，包括豬價、雞價、蛋價都要上漲，一直壓是壓不住的。

鄭武樾強調，企業不會刻意哄抬物價，現在這種狀況，漲價是很正常的。配合政策穩物價，預期在農曆年前暫時不會調漲。

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鄭武樾表示，通膨是全球性的問題，業者大家都快撐不住，溫室效應氣候異常也影響大宗物資產量，預估今年的玉米、黃豆以及運費等成本應該還是居高不下，導致直接賣原料比賣食品好賺的異象，但為了照顧長期客戶，並不能這樣做。

展望2022年，鄭武樾表示，目標是每年都要成長，不斷投資創造各種新產品及就業，近期也規劃跨入素食市場，包括植物肉等也正與泰國母公司合作研發，希望透過擴展不同產品線及通路優勢增添營運動能。（編輯：黃國倫）1110111

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