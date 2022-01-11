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Gogoro Network換電站總數 目標今年超越加油站

2022/1/11 18:11
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）Gogoro Network總經理潘璟倫今天在開年記者會時宣布，去年全台GoStation換電站已達2215站，今年底電池交換站總站數將會超越全台加油站總站數。

截至2021年底，Gogoro Network已經在全台灣布建1萬477個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到9萬3428個、遍布在全台灣2215個站點，距離經濟部能源局公布的全台灣加油站數2487家，僅差時不到300家。

此外，Gogoro Network自2019年底積極布建單一站點就有120個以上電池交換槽的Super GoStation，截至去年底全台已有123座Super GoStation站點，上萬個GoStation電池交換機櫃遍布在加油站、便利商店、量販通路、停車場、政府機關等各種不同場域。

Gogoro Network也分析GoStation在六都的分布情況，包括台北市、新北市、台中市和高雄市的GoStation站點數量都已經超過當地的加油站數量；以台北市為例，GoStation電池交換站的數量已經是加油站的2.32倍，在六都當中，車主騎乘到GoStation的平均距離已低於350公尺，2公里範圍內的區域覆蓋率在北北桃更已達到93%以上。

Gogoro產品長彭明義也指出，2021年台灣全體機車市場年度總銷量80萬9196輛，較2020年萎縮 21.9%，燃油機車銷量較2020年大幅衰退23.6%，創下2016年以來新低，僅71萬5197輛，電動機車市場占有率則較2020年大幅提高，達到11.6%，顯示各大機車品牌共同努力推行運具電動化，「電車時代」已經到來。

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從購買機車的消費者年齡進行分析，去年購買電動機車的車主中有75%是45歲以下的年輕族群，全體電動機車車主的平均年齡較燃油機車車主年輕2.65歲，全台各縣市中則以台北市、新北市和桃園市電動機車的銷售表現最為亮眼，以台北市為例，平均每賣出5輛機車，就有超過1台是PBGN聯盟的電動機車。

彭明義表示，從台灣電動機車能源補充方式的變化趨勢也發現，2015年電池交換電動機車的占比只有35.3%，到2021年的占比已躍升至96.8%，證明民眾已經完全認同與接受「電池交換新世代」。（編輯：黃國倫）1110111

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