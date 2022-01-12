台股盤中賣壓出籠 18300點得而復失

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）美股大漲，台股開高攻上18300點，不過市場資金轉趨保守，隨後走低一度翻黑，盤中指數遊走在平盤上下。分析師表示，隨著國際股市回穩，農曆年前還有向上創高的契機。

截至11時5分，加權股價指數上漲7.56點、為18295.77點、成交值新台幣1652.76億元，台積電延續昨天大拉尾盤的氣勢，持續向上攻堅，金融股則在銀行、壽險股帶動下，類股指數再創新高，直衝1800點。

法人表示，台股在本波美股回檔之際，表現相對強勢，觸及月線18091點之後隨即反彈向上，在上市櫃公司業績面利多，以及國安基金管委會對資金面釋出正向訊息下，預期市場對美國升息及通膨兩大利空反應進入尾聲，台股有機會趁農曆年前的空窗期再啟攻勢。

另外，投顧認為，市場對於疫情及升息相關訊息反應過度擔憂，預期本週待台積電、大立光13日法說會結束之後，進入農曆年前的市場投資氛圍將轉為清淡，而且短期震盪幅度加大，使得大戶操作風格已經轉向防禦心態，法人買盤聚焦在中大型股、低基期或高殖利率概念股。（編輯：楊凱翔）1110112