掌握供應鏈重組商機 龔明鑫：加大國際研發合作

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（中央社記者吳家豪台北12日電）國家發展委員會主任委員龔明鑫今天表示，台灣奠基於數位科技優勢，成功掌握供應鏈重組商機；面對未來世界新局，政府將加大國際研發合作、台商回台等兆元級投資，並加碼5G、人工智慧物聯網（AIoT）、半導體及新創產業。

龔明鑫指出，在產業數位發展過程中，幾乎都需使用半導體晶片，這是台灣很大的機會，台灣科技產業在全球具有關鍵地位，在5G、邊緣運算等領域都扮演很大角色。

美商晶片大廠英特爾（Intel）今天在台北舉辦「邊緣到雲端技術產業論壇」，邀請50家合作廠商展示相關應用，並舉辦36場分區演講，推估超過千人與會，龔明鑫受邀出席發表主題演講時作以上表示。

龔明鑫指出，2019年以來，美中貿易戰及科技戰加劇，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，加速供應鏈重組。美中對抗持續進行下，台灣將持續吸引境外資金回台，促進企業數位化轉型，打入國際供應鏈。

他表示，政府推出的台商回台投資方案會延長3年，目前投資金額已達新台幣1.6兆元，估算將再增加9000億元，合計將達2.5兆元。即使回台投資的不是IT產業，政府也要求投入數位化生產模式，這些投資將奠定台灣未來10到20年成長的重要基礎。

龔明鑫分析，台商回台投資以資通訊產業為主，且國際半導體大廠持續加大在台投資，帶動台灣電子零組件、資通與視聽產品占總出口比重分別由2016年的33.2%、10.8%，增加到2021年的38.5%、13.7%。

他指出，美中貿易衝突與疫情爆發下，台灣奠基於數位科技優勢，輔以政策引導數位轉型，及時掌握供應鏈商機，帶動台灣2021年經濟成長率預測值為6.09%，創近11年新高。如果不是因為供應鏈短缺，成長幅度會更驚人，是1980、1990年代才有的成長趨勢，形同「經濟奇蹟2.0」。

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英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧致詞指出，英特爾認為有4股科技超級力量，推動數位轉型，包括雲端、由5G推動的連網性、人工智慧（AI）、邊緣運算，英特爾正在加速這4股超級力量推動的創新，持續發現需求，創造影響力，以科技改善全人類生活。

她說，英特爾與合作夥伴努力推出獨特且創新的解決方案，展現台灣的創新能力與彈性，帶領更多產業創造商機，並配合政府科技發展政策，持續透過產官學合作，協助台灣廠商加速數位轉型，深化對全球產業的支持。（編輯：楊蘭軒）1110112