去年台股表現亮眼 金管會以花圃園丁自許期待創佳績

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金管會13日舉行2022年新春記者會，展望新年度，主委黃天牧引述「持盈履滿，君子兢兢」向金融業示警指出，未來仍有國際政治、經濟金融情勢及疫情變化等難以預測的風險，應居安思危、未雨綢繆。中央社記者郭日曉攝 111年1月13日

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（中央社記者謝方娪台北13日電）台股2021年成交量創下新高，展望2022年，金管會主委黃天牧相信今年資金動能可望持續，對今年仍持樂觀期待；他也談到，台股「花要盛開、蝴蝶自來」，主管機關監理制度也是耕耘花圃的園丁，將致力完善資本市場相關措施。

金管會今天舉行新春記者會，會上揭露金融業亮眼成績，去年前11月銀行、保險、證券等金融三業合計獲利達9090億元，全年可望再寫新高紀錄；亮眼獲利讓各界關注，金融業獲利不斷創新高，是否可能成為「新常態」。

黃天牧指出，近年整體市場資金寬鬆、利率低，資金湧入台股投資，加上台灣基本面良好，上市櫃公司營收年增逾16%，帶動以投資為主的保險及銀行業、證券經紀業務或投信基金有相當大的斬獲。

黃天牧期待今年金融業獲利動能持續，不過他也直言「外在情況非我們能控制」，美國聯準會（Fed）已表達今年可能升息，加上國際政治及經濟金融情勢、疫情變化等，都是今年金融業必須面對的挑戰，因此要特別強調「持盈履滿，君子兢兢」，當金融業獲利走向高峰，切不可沾沾自喜、輕忽自慢，應戒慎警惕，重視公司治理、法令遵循及內部控制，並注意外在情勢變化衍生的風險。

台股去年成交量創下新高，黃天牧說，台股資金動能一部分來自外資、一部分來自台灣投資人，相信今年資金動能仍會持續，且資本市場主要反映經濟基本面，根據相關部會對今年經濟成長預估，仍持不錯水準，因此若上市櫃公司面對外在環境挑戰能維持去年競爭態勢，當基本面好，資本市場自然就有好的發展基礎，對今年仍維持樂觀期待。

黃天牧先前以「花要盛開，蝴蝶自來」形容台股，他今天也談及，「花要盛開」有很多層面，不只有上市櫃公司營運表現，金管會監理制度、證交所制度也是其中一環，金管會致力推動「資本市場藍圖」相關措施，目的就是為台灣資本市場立下長治久安的基礎。

針對國際「永續」價值當道，黃天牧說，近年台股外資比率約落在44%至46%區間，外資在意ESG，因此金管會今天發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，讓外資知道台灣上市櫃公司將開始作碳盤查、經營價值會和國際接軌；資本市場監理者和證交所都是耕耘花圃的園丁，把花耕耘好，蝴蝶將自來。

黃天牧最後提醒，近兩年上市櫃公司營運基本面良好，台灣產業在這段時間發光發亮，部分電子業大型廠商訂單更已接到今年第3、第4季，這樣的榮景或許可以持續，但絕不能因為近年的順風順水有任何輕忽，各產業必須非常謹慎面對未來情勢變化。（編輯：潘羿菁）1110113