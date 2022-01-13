資本額百億元上市櫃與鋼鐵水泥 明年碳盤查強制揭露

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（中央社記者謝方娪台北13日電）2050年淨零排放已成國際共識，金管會今天宣布將按實收資本額分階段推動全體上市櫃公司完成碳盤查，此外特別點名鋼鐵及水泥業自2023年起必須在年報進行碳盤查資訊揭露，預計在2027年全體上市櫃將完成碳盤查。

減碳成為國際趨勢，為協助企業及早因應，金管會證期局長張振山今天在新春記者會說明「上市櫃公司永續發展路徑圖」方案，即上市櫃公司溫室氣體盤查的資訊揭露時程表，預計2月召開公聽會、3月正式發布路徑圖。

張振山說，面對2050年淨零排放，碳盤查將為企業眼下首要工作，金管會將自2023年起分階段推動企業完成碳盤查。

根據「上市櫃公司永續發展路徑圖」，金管會預計在2023年至2027年期間，按實收資本額分4階段推動上市櫃公司進行碳盤查，2027年全體上市櫃公司完成碳盤查後，2029年全體上市櫃公司要完成碳盤查查證。

金管會第一階段將要求資本額百億以上上市櫃公司進行碳盤查；第二階段進一步要求資本額百億以上上市櫃公司的合併報表子公司、資本額新台幣50億元至100億元上市櫃公司進行碳盤查。

第三階段要求資本額50億元至100億元上市櫃公司的合併報表子公司、資本額50億元以下的上市櫃公司進行碳盤查；第四階段要求資本額50億元以下的上市櫃公司合併報表子公司進行碳盤查。

其中，金管會特別點名鋼鐵及水泥業，須自2023年起在年報揭露碳盤查資訊，包含溫室氣體直接排放及能源間接排放量。

根據金管會掌握，目前台積電、台達電、信義房屋等大型企業都已自主進行碳盤查。

張振山說，為推動上市櫃公司邁向永續，金管會希望董事會落實永續發展責任，例如公司可設置推動永續發展的單位，並進行與公司營運相關的ESG風險評估，訂定相應政策，並由董事會督導永續發展推動情形；或是訂定溫室氣體盤查揭露時程，提董事會按季控管。

此外，金管會將督導證交所建置ESG資料庫，建立資訊共享機制；推動上市櫃公司ESG評鑑制度；研議推動證交所加入格拉斯哥淨零金融聯盟，以串連國際資訊網絡；另也將和環保署及經濟部建立跨部會合作機制等。（編輯：趙蔚蘭）1110113