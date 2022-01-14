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三竹資訊防疫升級 桃園員工啟動居家辦公

2022/1/14 12:21
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（中央社記者吳家豪台北14日電）近期Omicron本土疫情有擴大疑慮，軟體開發商三竹資訊今天宣布拉高防疫等級，積極架設、安裝與添購遠端辦公設備，並自1月12日起安排居住於桃園地區的員工居家辦公。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的擴散疑慮，三竹發布新聞稿指出，位在台北市中山區的企業總部大樓共有300多位員工，其中居住桃園地區的員工約20多位，在安排居家辦公的同時，也提醒員工留意自身狀況，如果出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等徵狀，都要求盡速就醫並通報公司。

三竹也在公司出入口設置酒精消毒器，請員工增加消毒次數、全天配戴口罩、拉開人與人之間的距離，並密切關注疫情變化及政策，隨時進行滾動式調整。

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去年5月本土疫情嚴峻時，三竹已實施過全體員工居家辦公3個月，當時不論業務人員、負責開發軟體的工程師或行政管理人員，皆透過遠端連線以及三竹自主研發的企業通訊軟體進行跨部門溝通，並嚴格監控重要設備，安排人員輪值機房等。

展望2022年第1季，三竹表示，在業務方面持續深耕金融軟體界，開拓新客戶群；在內部管理方面，已拉高防疫措施，謹慎應對此波疫情，確保員工健康與服務順暢。（編輯：楊凱翔）1110114

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