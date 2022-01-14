外資買超152億元 持續回補台積電

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（中央社記者張建中台北14日電）台股今天開高走低，收跌33.60點，外資持續買超新台幣152.78億元。外資今天買超台積電最多，達4萬2593張。

台積電營運展望樂觀，大立光展望相對保守，此外，市場對美國升息疑慮升溫，多空消息混雜，台股今天上下震盪近300點，終場收在18403.33點，下跌33.6點，跌幅0.18%，成交值3316.95億元。

外資及陸資今天買超152.78億元，自營商賣超75.68億元，投信買超26.93億元；三大法人合計買超104.03億元。外資連續4個交易日共買超台股477.07億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超台積電最多，達4萬2593張，推升台積電股價攀高至672元，上漲11元，市值增加2852億元，攀升至17.42兆元，並貢獻指數約92點，為盤面指標。

外資其餘買超前10名還有開發金、國泰金、宏達電、陽明、長榮航、仁寶、中工、華南金及晶豪科。

外資賣超友達最多，達2萬4401張，其餘賣超前10名有鴻海、新光金、元大金、群創、聯電、王道銀行、富邦金、華航及開發金乙特。

分析師王兆立表示，外資買賣超並未集中特定族群，買超台積電，賣超聯電，買超長榮航，賣超華航，買賣超前10名中也都有金融股，以個股操作為主。預期台股短期不易衝高，低檔又有支撐，將呈箱型整理格局。（編輯：潘羿菁）1110114