中油僱員甄試登場 防電子舞弊NCC出動監測設備

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）台灣中油110年僱用人員甄試今天登場，由於先前國營事業招考爆發集體電子舞弊事件，中油今天請國家通訊傳播委員會（NCC）提供監測設備，並派專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備巡查。

中油110年僱用人員甄試今天在台北、台中及高雄等9個考場舉行，共招考19類別人員，第一試為筆試，考試科目包括共同科目國文、英文2科及各類別專業科目，第一試總計1萬2168人報考，首節考試9052人到考，到考率74.39%。

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中油表示，預計錄取754人，平均錄取率約8.33%，甄試第一試成績預定在2月23日公布並開放網路查詢，將通知符合錄取標準者參加第二試，參加第二試合格錄取人員，會依兩試總成績高低依序按志願分發，訓練6個月期滿、成績合格後後正式僱用。

由於先前國營事業招考爆發集體電子舞弊事件，中油表示，為杜絕電子舞弊，請NCC提供監測設備在各考場協助監測，並派專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。（編輯：趙蔚蘭）1110115