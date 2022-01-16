網路時代來臨 金管會第4季將開放券商申設虛擬據點

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（中央社記者謝方娪台北16日電）網路時代來臨，繼純網銀、純網保後，考量目前券商已有72%採網路下單，電子化成為趨勢，金管會第4季將開放券商申設虛擬分支據點，券商可望大幅節省設立實體據點成本。

金管會定調2022年6大施政重點，在「發展金融科技與強化資通安全」層面，金管會今年第4季除了將公布首批純網保申設情形，也將開放券商申設虛擬分支據點或提升實體分支據點數位化服務。

金管會證期局長張振山表示，目前券商有72%採網路下單、期貨商有95%電子下單，顯示電子化已成為趨勢，因此金管會研擬今年第4季開放現有券商申設虛擬分支據點，分支據點可採用類似網路券商的概念，不過母公司仍要維持實體據點，供投資人處理股款交割、融資借券等事宜。

據金管會初步規劃，開放現有券商申設虛擬分支據點後，券商可以取消實體分公司，轉為網路化，不過母公司仍必須維持實體據點；換言之，券商虛擬據點和純網銀、純網保採全部網路化，並不相同。

張振山指出，業者各有不同策略，不過就電子下單等數據觀察，網路化已成為趨勢，金管會政策放寬是要提供券商不同管道，協助券商在未來發展趨勢上領得先機；若券商想發展網路化，即可在今年第4季後逐步將部分分支據點無實體化。

外界關注新政策是否可能掀起券商實體據點裁撤潮，張振山表示，券商和銀行不同，網路銀行可全部無實體化，但就券商而言，現在即便不像以往投資人都會至券商營業據點看盤，投資人仍有辦理實體業務需求，如處理交割股款問題等，因此在金管會開放券商申設虛擬據點後，券商不至於將實體據點全數裁撤。

目前有一家中大型券商已將收單業務全數集中至一家分公司處理，以降低收單成本，未來在金管會開放設立虛擬分支據點後，券商即可進一步將整體後台系統流程無實體化。

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張振山指出，對投資人而言，現在已可藉由網路APP下單，虛擬券商據點看似對投資人較無直接影響；不過對業者而言，後台成本將可大幅下降。

金管會預計今年第4季正式公布券商申設虛擬分支據點的資格條件規範，張振山說，在開放券商設立虛擬據點後，金管會對業者的後台風險控管程序會有相當的要求，券商必須設計完善作業控制程序，避免市場爭議。（編輯：蘇志宗）1110116