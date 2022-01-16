農曆年前買盤恐降溫 法人：經濟動能奠基台股創高

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（中央社記者江明晏台北16日電）台股上週五指數小跌收在18403.33點，預料農曆年長假效應恐影響多方上攻力道；不過，台灣經濟動能熱度不減，將為台股創高提供厚實支撐。

台股上週五台積電一枝獨秀，股價單日大漲1.66%，收在新台幣672元，但其他類股多數走跌，僅靠半導體、電子與航運股撐盤，指數小跌33.6點，跌幅0.18%，收在18403.33點，成交金額3359.17億元。加權指數週線再度收紅，全週彈升1.29%，大漲233.57點。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，受到聯準會加速升息干擾，美股率先領跌，不少之前漲多的台股中小型股也跟著回檔，雖然上週加權指數由低檔反彈，帶動週線收紅，且維持在各均線之上，但主要是由半導體權值股與金融股撐盤，而OTC指數更是連兩週週線收黑。

葉獻文表示，晶圓龍頭大廠本週法說釋出喜訊，強化市場對於今年半導體產業的樂觀態度，但隨著時序越來越接近農曆春節長假，長假效應可能導致近期獲利了結賣壓，加上部分美國重量級科技大廠的財報是在台股封關後才公布，可能影響多方上攻力道，預期指數在封關前將維持區間震盪走勢。

葉獻文指出，今年台股企業獲利持續成長，台灣景氣也持續位於熱絡的紅燈區間，領先指數景氣對策信號顯示經濟熱絡，顯見台股經濟動能為有基之彈，2022年在全球復甦動能帶動之下，整體需求可望進一步回升，台股企業產能也有望進一步釋放；儘管目前處於高基期環境，今年首季電子股企業獲利仍可望以年增8.4%增速擴張，證明了台灣經濟動能熱度不減，將為台股創高動能提供厚實支撐。

安聯投信台股團隊表示，台股受到重要法說釋出半導體產業展望而激勵，但更多關注在美國聯準會偏鷹派以及1月底聯準會可能釋出的訊號與政策步調，由於加快升息可能對企業營運成本的實際影響仍待觀察，而變種疫情的發展也需要留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，短期內，台股仍有望受惠於半導體等科技展望等基本面的支撐，加上近期台股已回檔整理一段時日，都有助於台股後市。不過時序上接近農曆年假期，接下來又面臨未來聯準會政策態度的調整、以及可能對產業營運的實際影響，以及疫情的發展，都增添未來市場變數。

日盛投信投資團隊指出，2008年以前，聯準會升息，台股上漲；2015年聯準會再次升息，台股也呈現上漲。預期2022年聯準會將升息，短線雖可能小幅干擾，但升息代表景氣看好，有利台股表現。此外，外資在連續兩年流出後，已從去年第4季度開始看到資金回流了科技股。今年半導體產業可望維持兩位數以上營收成長，在車用晶片缺貨延續，5G、AI、電動車成長趨勢持續推升半導體需求，半導體可望成為台股成長主力。（編輯：蘇志宗）1110116