台英能源創新工作坊登場 首日聚焦浮動式離岸風電

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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部能源局與英國在台辦事處於今天舉辦為期3日的「台英能源創新工作坊」，首日聚焦浮動式離岸風電發展趨勢；能源局表示，2026年風場將逐步進入50公尺以上深水區，盼未來與英國攜手爭取亞太風電市場。

能源局晚間發布新聞稿表示，台英能源創新工作坊由能源局長游振偉及英國在台辦事處代表鄧元翰到場開幕致詞，邀集官方、法人及產業專家代表，針對相關技術發展趨勢及關鍵議題進行交流。

能源局表示，因應氣候變遷，2050淨零碳排已是全球共識，台灣積極響應，致力發展零碳能源及零碳經濟，包含推動離岸風電第三階段、成立氫能推動小組等，與世界同為淨零轉型努力。

游振偉致詞時說，浮動式離岸風電方面，隨著政府推動區塊開發，2026年的風場將逐步進入50公尺以上深水區域，開發業者已積極布局浮動式風力發電，相信未來將有更多與英國的合作機會，共同爭取亞太風電市場。

鄧元翰指出，在邁向全球淨零經濟轉型的過程中，創新能源技術至關重要，不僅有助於降低減碳成本，同時也能發展出世界領先的創新產業，創造新的綠色就業及商業機會；一系列的研討會提供台英雙邊絕佳機會分享創新想法和經驗，為未來的合作建立新的夥伴關係。

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工作坊首日以實體及視訊方式辦理，聚焦浮動式離岸風電發展趨勢、基座及水下工程議題，台灣大學教授江茂雄、工研院、台船公司、台灣世曦、中興顧問及多家英商共同參與。

工作坊第2場次（氫能）及第3場次（碳捕捉、封存與再利用）分別於18日及19日以線上會議舉行。氫能部分將以製造與基礎建設、工業應用及運輸方案與配套基礎設施為與談主題，後者以應用在天然氣與發電設施、商業模式發展及相關技術應用為主題。（編輯：張均懋）1110117