匯鑽科跨足散熱與連接器新領域今年展望樂觀

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）表面處理廠匯鑽科，受惠美系大客戶新產品將全面導入Type C珍珠鎳表面處理，加上跨足散熱模組與利基型連接器領域，董事長李素白表示，今年業績成長可期，也樂觀看待未來2至3年成長動能。

匯鑽科2021年受惠美系品牌大廠新款智慧型手機、無線藍芽耳機及3.5吋商用硬碟三大表面處理業務穩健成長，全年合併營收創下新台幣13.5億元的歷史新高紀錄。

展望2022年，李素白今天在記者交流會上表示，除現有三大產品線仍會保持成長動能外，2022年業務觸角將進一步延伸至伺服器散熱模組、電動車相關及通訊電子用連接器等利基型市場，預估下半年可望放量出貨，今年整體營運成長動能樂觀，期望未來3至5年團隊可以將公司帶向新境界。

針對毛利率表現，總經理王信為表示，去年資本支出加上擴展新產品，初期投入成本相對高，加上原物料成本高漲，去年第二及第三季毛利率受到壓抑，截至去年前3季平均毛利率約35%，預估去年第3季是相對谷底區，今年希望能持穩向上，目標是維持在35%至40%的水準。

匯鑽科成立於1999年，為亞太地區規模最大的專業表面處理業者，近年因各國環保法規趨嚴全球各國已傾向或不再核發新的表面處理營業許可證，匯鑽科產業寡占地位愈形明顯；自2020年虧轉盈後，2021年前3季稅後淨利新台幣1.01億元，每股盈餘（EPS） 2.69元，已超越2020年全年，營收及獲利表現可望同創歷史新高。

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匯鑽科指出，美系3C品牌客戶已確定未來3至5年內推出的新產品，均將採用Type C珍珠鎳表面處理技術，包括無線藍芽耳機（TWS）表面處理業務方面，去年9月份正式量產後，業務量逐月提升，近期更進一步取得美系大廠高階經典款及旗艦款的產品認證，進入量產階段；另在3.5吋商用硬碟方面，匯鑽科同時為美系及日系大廠的主要供應商，預估隨資料中心及雲端運算需求增加，可望維持穩健成長。

在伺服器散熱模組表面處理部分，王信為表示，匯鑽科於產品設計前期即與美國半導體大廠客戶合作開發，共同制定規格，並參與機構設計及量產規劃，近期已完成產品規格測試及驗證，未來提供的伺服器散熱模組表面處理將可適用於支援客戶各款新晶片的雲端伺服器系統架構，有效協助客戶降低研發成本，縮短產品上市時間。（編輯：郭無患）1110118