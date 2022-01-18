外資賣超台積電近1.4萬張 終結連5買

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美公債殖利率上揚，衝擊包括台積電等電子權值股回檔，台股今天下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線，籌碼鬆動。台積電遭外資賣超近1.4萬張排名第1，終結連5個交易日買超。

法人表示，美公債殖利率走揚、美科技股期貨走跌，美股今晚開盤有壓，加上19日台指期結算，不排除外資法人因應結算調節持股獲利了結；台股農曆春節封關前，美國聯準會（Fed）是否會提前縮減資產負債表，也成為台股及其他亞股走勢變數。

台股今天走勢震盪，午盤美國十年期公債殖利率上揚到1.84%，促使美科技股那斯達克期貨指數大跌，連帶影響台股現貨市場包括台積電、聯發科、聯電、日月光投控等電子權值股股價欲振乏力，台積電甚至出現跌幅3%，拖累台股加權股價指數終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線約18423點、18500點和18400點整數關卡。

台股今天成交值相對萎縮來到新台幣2618.62億元，加計盤後2649.15億元，續創今年以來單日最低量。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，台股今天缺乏強勢主流，籌碼有鬆脫的跡象，美公債殖利率走揚、美科技股期貨走跌，美股今天晚間開盤有壓力，加上19日台指期結算，不排除外資法人因應結算調節持股獲利了結。

觀察三大法人動向，外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超93.35億元。其中自營商賣超35.46億元，投信買超10.75億元，外資及陸資賣超68.64億元。

受到美債殖利率上揚影響，外資法人布局科技股籌碼鬆動，根據台灣證券交易所統計，外資今天賣超台積電近1.4萬張，排名賣超個股第1，終結對台積電連5個交易日拉抬買超，友達也遭外資賣超近1.1萬張排名第3，國泰費城半導體排名第4，遭外資賣超1.08萬張。中鋼今天也遭外資賣超逾1.09萬張，排名第2。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏接受記者電訪分析，美國十年期公債殖利率上揚，通膨疑慮未減，加上美國時間1月26日聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布會議紀錄，美國聯準會（Fed）是否會提前縮減資產負債表，成為台股及其他亞股走勢變數，預期台股第2季有回檔修正壓力。

曾家宏指出，台股在農曆年封關前大漲機率不高，仍可維持緩漲偏多格局，封關期間須留意美國聯準會縮表時程與規模動向。

林漢偉分析，美公債殖利率上揚，牽動今天亞股包括日本、韓國、中國大陸、香港等股市賣壓浮現，加上美聯準會鷹派崛起高喊整治通膨，影響高本益比個股股價表現。

林漢偉分析，台積電今年資本支出增加，可能影響配息表現，也使得台積電殖利率低於美公債殖利率，促使外資調節台積電持股，而台股26日封關後，美FOMC將公布會議紀錄，對電子股走勢將產生壓力。（編輯：黃國倫）1110118