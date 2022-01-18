去年前3季上市公司東協估賺2347億元 貨櫃三雄貢獻大

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（中央社記者蘇思云台北18日電）中華徵信所推估，台灣上市公司2021年前3季在東協轉投資認列收益高達新台幣2347億元，較2020年同期大幅成長284%，其中，貨櫃三雄獲利達1083億元，貢獻比例近46%。

CRIF中華徵信所今天發布新聞稿，東協國家去年雖飽受疫情肆虐，不過，推估2021年全體上市公司（含KY股）在東協10國（東協）認列轉投資收益可能高達3117億元，不僅創下歷史新高，並較2020年認列收益的951億元大幅成長228%。

中華徵信所指出，統計全體上市公司2021年前3季在東協10國共投資1151家轉投資事業，認列投資收益就高達2347.09億元，較2020年同期大幅成長284.62%。其中，最大關鍵在於貨櫃三雄萬海、長榮海及陽明各有一家子公司出現獲利爆發性成長，3家公司合計認列投資收益高達1083.94億元。

中華徵信所說明，其中Wan Hai Lines （Singapore） Pte Ltd、陽明（新加坡）私人有限公司在2020年同期投資收益各僅22.83億元、0.65億元，而長榮旗下的Evergreen Marine （Asia） Pte. Ltd.則是2021年6月才新成立的新子公司。中華徵信所推估，這3家公司在去年第4季合計仍可貢獻360億元的投資收益。

此外，聯發科技旗下的MediaTek Singapore Pte. Ltd.可望貢獻投資收益約110億元，加上其他上市公司東協子公司在第4季合計則也可再貢獻約300億元投資收益，估計全體台灣上市公司2021年來自東協10國的投資收益可望創下3117億元的歷史新高。

不過，中華徵信所分析，雖然全體上市公司去年前3季認列東協投資收益高達2347.09億元，不過在投資的1151家公司中，有獲利的公司只有420家，虧損公司為335家；另外，有396家公司認列投資收益則為零，可能因其投資收益已併入上一層投資公司，或少於千元所致，因此主要由420家構成東協獲利的主要來源。

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中華徵信所指出，從去年前3季投資收益來看，來自新加坡的投資收益高達2024.90億元之多，占整體東協投資收益的86%，其地位穩固；其次，來自馬來西亞的投資收益超過180億元，越南、泰國及柬埔寨則各自貢獻72.11億元、52.83億元及11.66億元。汶萊雖然正成長但幅度衰退，投資虧損擴大的是緬甸和竂國。

中華徵信所表示，全體上市公司在2021年前3季認列中國大陸轉投資收益為4017.78億元，較前3季東協投資收益高出約1761億元。可以看出來，上市公司在東協投資收益雖然大增，但如果跟中國大陸投資收益相比較，仍然有很大一段差距。上市公司對中國大陸的獲利依存度仍高，但預期當海運運價逐步回復正常後，明後年上市公司東協投資收益可能因此下滑。（編輯：趙蔚蘭）1110118