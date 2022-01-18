緯穎去年每股賺49.46元 創歷史新高

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（中央社記者潘智義台北18日電）受惠遠端及人工智慧需求，雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布2021年合併營收新台幣1926.26億元，創歷史新高，年增3%；稅後淨利86.48億元，基本每股盈餘49.46元，也創新高。

緯穎新聞稿指出，2021年受物價通膨及新台幣升值影響，毛利率、營益率、稅後淨利率分別年減0.1個百分點至8.1%、5.9%、4.5%。

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緯穎自結，2021年第4季合併營收568.79億元，創單季歷史新高，年增8.3%；第4季營業淨利34.2億元，稅前淨利33.1億元，稅後淨利為26.14億元，每股盈餘為14.95元。

展望2022年，緯穎認為，因應遠距工作、教學與各種人工智慧（AI）應用需求，雲端資料中心產業持續成長，但整體供應鏈風險仍在，透過與上下游客戶供應商合作，並在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前5至6倍的產能規模，維持營運穩定。（編輯：趙蔚蘭）1110118