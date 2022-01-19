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經濟有望復甦、中東緊張加劇 國際油價觸7年高點

2022/1/19 09:26（1/19 09:47 更新）
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國際油價18日來到7年多以來新高。（中央社檔案照片）
國際油價18日來到7年多以來新高。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）國際油價今天來到7年多以來新高，部分原因是全球經濟有望復甦情況下，原油需求會跟著升高。

法新社報導，歐洲基準北海布倫特原油來到每桶88.13美元；紐約商品交易所西德州中級原油一度觸及每桶85.74美元，為2014年10月以來新高，後漲幅收斂。

葉門叛軍組織「青年運動」（Huthi）17日利用無人機空襲阿拉伯聯合大公國，導致油罐車爆炸造成3死。這起事件同樣對國際油價起了推升作用。

青年運動警告阿聯平民與外國企業避開「重要設施」，升高外界對這個原油豐沛區域在供油方面的關切。

商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）的索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）說：「阿聯這場疑似無人機攻擊，凸顯了區域緊繃局勢加劇下，當地平民與能源基礎建設持續遭受威脅。」

他補充說：「油罐車與儲油設施受損的通報，將會是油市觀察重點，他們同時也將繼續緊盯美國與伊朗之間核子談判的進行。」

此外，紐約外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）表示，石油輸出國家組織（OPEC）和其他主要產油國難以滿足每月日產增加40萬桶的目標，這無疑增加了上行壓力。

厄蘭指出：「證據顯示事情並非這麼直接了當，歷經一段投資不足、儲運損耗時期，這個團體以頗大差距未能達標。」

「這應持續支撐起油價，油價邁進三位數的議論也會增加。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110119

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